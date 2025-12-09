Calles cortadas y operativo especial en el centro de Mendoza por el debate minero

Desde temprano rige un dispositivo de seguridad en torno a la Legislatura y la Plaza Independencia. Habrá cortes de tránsito, vallados y espacios delimitados para manifestantes. El operativo se extenderá durante toda la jornada y se recomienda planificar recorridos alternativos.

El centro de Mendoza amaneció este martes bajo un fuerte operativo policial debido al debate minero en la Cámara de Senadores. Desde las primeras horas de la mañana se dispusieron cortes de calles y vallados en torno a la Legislatura y la Plaza Independencia, con el objetivo de garantizar el orden y evitar incidentes durante las movilizaciones previstas.

El operativo comenzó alrededor de las 7 de la mañana y se mantendrá activo durante toda la jornada, hasta la finalización de la sesión legislativa. La medida incluye la presencia de efectivos policiales en accesos estratégicos y la delimitación de espacios para manifestantes, diferenciando a quienes apoyan y rechazan la actividad minera.

Entre las arterias afectadas se encuentran las inmediaciones de la Legislatura provincial, con interrupciones en calles como Patricias Mendocinas, Espejo y Peatonal Sarmiento, además de sectores de la Plaza Independencia. El tránsito fue desviado hacia vías paralelas, lo que genera demoras y congestión en el microcentro.

El Ministerio de Seguridad dispuso además un refuerzo de controles en los ingresos al recinto legislativo, permitiendo el acceso únicamente a legisladores, personal autorizado y periodistas acreditados. La medida busca evitar que las manifestaciones interfieran en el desarrollo del debate, considerado uno de los más sensibles de la agenda provincial.

Las autoridades recomiendan evitar circular por el centro durante el día si no es necesario, especialmente en las zonas cercanas a la Legislatura y la Plaza Independencia. Quienes deban transitar por el área deberán prever desvíos y posibles demoras, ya que la circulación estará restringida y controlada por personal de tránsito y efectivos policiales.

El operativo también contempla la instalación de vallados y corredores de seguridad para separar a los distintos grupos de manifestantes. De esta manera se busca prevenir enfrentamientos y garantizar que la jornada se desarrolle dentro de un marco pacífico. La Plaza Independencia será el epicentro de las concentraciones, con fuerte presencia de organizaciones sociales y ambientales.

Además del despliegue en torno a la Legislatura y la Plaza Independencia, el Ministerio de Seguridad confirmó que el operativo se extenderá al Auditorio Ángel Bustelo, donde se prevé la llegada de columnas de manifestantes, y al Nudo Vial de Costanera, uno de los principales accesos a la Ciudad de Mendoza. En estos sectores se reforzará la presencia policial y se coordinarán desvíos de tránsito junto a la Municipalidad, con el objetivo de ordenar la circulación y evitar que el ingreso masivo de vehículos y personas genere un colapso en las arterias principales