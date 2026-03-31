Calle Morón del centro: un camión se cayó a la acequia y cortó el tránsito

Otro accidente vial complica el tránsito en pleno centro y en una de las entradas al microcentro. Esta vez, un camión quedó cruzado porque cayó a la acequia e interrumpió el tránsito durante la mañana.

Otro accidente vial complica el tránsito en una de las calles que sirven como entrada al microcentro de Mendoza. Esta vez, un camión quedó cruzado y cayó a una acequia en calle Morón complicando el tránsito en toda la zona.

En esa arteria, ayer otro camión sufrió un percance y terminó en el canal, esta vez no fue el canal pero sí a la acequia que acompaña la salida de agua. El accidente, a una calle al Este de la Costanera por lo que se interrumpió el tránsito para los que quieren doblar hacia el centro.

En estos momentos se encuentra trabajando personal de la Municipalidad y de la Policía con el objetivo de retirar el rodado y mejorar la circulación en la zona. Se espera que en algunos minutos ya se pueda retornar la circulación. Por ahora, los conductores tienen que tomar vías alternativas para circular por la zona.

Ayer un camión cayó al Zanjón Frías

Un camión cayó al zanjón Frías en el centro de Mendoza y generó un importante operativo y cortes de tránsito en calle Morón, entre San Juan y San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 14.23 en la intersección de calle Morón y Avenida San Martín, cuando el vehículo de gran porte, que transportaba un container, perdió el control y terminó dentro del cauce, por causas que aún se investigan.

Tras un llamado al 911, personal policial y de emergencias se trasladó rápidamente hasta el lugar. A través de las cámaras de seguridad se pudo constatar que el rodado ya se encontraba dentro del zanjón al momento de la alerta.

Fuentes policiales indicaron que el rodado circulaba por calle Morón al Este, cuando al llegar al lugar del hecho y según apuntó el conductor, se comenzó a sentir descompuesto y seguido a ello otro rodado lo encerró, motivando que perdiera el domino, cayendo al interior del canal.

El chofer resultó herido, pero logró salir

Como consecuencia del impacto, el chofer del camión sufrió algunas heridas y fue asistido en el lugar por personal médico. Sin embargo, logró salir del habitáculo por sus propios medios y no quedó atrapado.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue diagnosticado con politraumatismos graves y fue trasladado al Hospital Central.

El siniestro provocó importantes demoras en el tránsito en el centro de Mendoza, ya que el camión quedó atravesado dentro del zanjón Frías, dificultando la circulación en la zona.

Efectivos de tránsito montaron un operativo para ordenar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes, mientras se trabaja en la remoción del vehículo.