Buscan desesperadamente a una menor que desapareció en pleno centro de Mendoza

La Justicia solicita colaboración para encontrar a una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el 27 de febrero en la Ciudad de Mendoza y pide que ante cualquier dato se dé aviso inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Isadora Ailín González Astorga, una adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Mendoza.

Según el comunicado oficial emitido, Isadora fue vista por última vez este viernes 27 de febrero a las 8.35 horas en calle Salta y Lavalle de Ciudad. Desde entonces, no se ha logrado establecer contacto ni conocer su ubicación actual.

De acuerdo a la información incorporada en el expediente, la menor mide 1.73 metros, su contextura es delgada, tiene la tez blanca y el cabello rubio oscuro con melena hasta los hombros. No usa tatuajes ni piercing.

Al momento de su desaparición vestía una chomba del colegio Sagrado Corazón, color verde oscuro con el logo del colegio en el pecho, zapatillas deportivas color negro lisas y pantalón de jogging azul oscuro con el mismo logo. Llevaba una mochila negra marca Topper.

Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron el pedido a la población para que, ante cualquier información que pueda resultar útil o si alguien logra establecer contacto con la joven, se comunique de manera urgente al 911.

La colaboración ciudadana es considerada clave para avanzar en la búsqueda.