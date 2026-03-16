Buscan a una niña de 7 años cuya restitución a Mendoza fue ordenada por la Justicia

La Justicia ordenó que Sur Álvarez Tovar, de 7 años, regrese a Mendoza junto a su padre, pero la madre no cumplió con la resolución y se desconoce su paradero. La menor sería llamada con otro nombre y las autoridades difundieron su búsqueda a nivel nacional.

La Justicia de Familia de Mendoza ordenó la restitución de una niña de 7 años a su padre, luego de que fuera trasladada a Buenos Aires sin autorización. Sin embargo, la madre aún no cumplió con la resolución judicial y actualmente se desconoce el paradero de la menor.

La niña se llama Sur Álvarez Tovar y es intensamente buscada por las autoridades. Según trascendió, podría haberse modificado su apariencia y también estaría siendo llamada con otro nombre, lo que dificulta su localización.

El caso genera preocupación y podría sentar un precedente en situaciones vinculadas a conflictos familiares y el impedimento de contacto entre padres e hijos.

Cómo comenzó el conflicto

Andrea Maturana, abogada del padre de la niña, explicó que el conflicto comenzó cuando el hombre fue denunciado en la Justicia penal y se dictó una prohibición de acercamiento mientras se investigaba el caso.

Sin embargo, la causa penal fue archivada posteriormente al no encontrarse elementos para imputarlo. Tras levantarse la restricción, la madre se retiró con la niña y dejó la provincia.

“Cuando la Justicia penal decide archivar la causa, se levanta la prohibición de acercamiento y allí es donde la señora se va con la niña”, detalló la abogada.

A través de una denuncia por averiguación de paradero, lograron ubicar a la madre a principios de 2025 en Buenos Aires. En ese momento se inició un proceso judicial que incluyó una audiencia virtual en la que la mujer fue notificada de la situación.

Posteriormente, la Justicia de Familia resolvió que la niña debía regresar a Mendoza, provincia considerada como su centro de vida.

La restitución no pudo concretarse

En diciembre se intentó ejecutar la restitución mediante un operativo en el domicilio que la madre había declarado en Buenos Aires. Sin embargo, cuando el oficial de justicia llegó al lugar con el equipo correspondiente, la mujer ya no residía allí.

Según relataron, en ese lugar funcionaba un sistema de alquiler temporario, lo que indicaría que la madre se habría trasladado por distintos domicilios.

La situación se complicó aún más cuando surgió un dato clave: la niña no estaría siendo llamada Sur, sino Jasmín. Incluso se mencionó una posible escuela, pero el padre no pudo obtener información.

“Muchas veces se desconoce que el derecho de información lo tienen ambos padres”, explicó Maturana.

Difusión en medios y búsqueda nacional

Ante la imposibilidad de ubicar a la madre y a la niña, la Justicia de Familia autorizó la difusión del caso en medios de comunicación para intentar dar con su paradero.

Además, se emitió una orden de retención para que, en caso de ser localizada, la menor sea puesta a disposición de la Justicia para cumplir con la restitución a Mendoza.

La medida fue comunicada a la Policía de Mendoza, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía Federal.

Qué hacer si alguien tiene información

Desde la representación legal del padre solicitaron colaboración de la comunidad para encontrar a la niña.

Quienes tengan información sobre Sur Álvarez Tovar pueden comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

El caso también recuerda antecedentes recientes en los que padres fueron investigados por impedimento de contacto, un delito contemplado por la legislación argentina cuando uno de los progenitores impide la relación del menor con el otro.