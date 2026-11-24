Orlando Sifuente Zalazar fue visto por última vez el 11 de noviembre en Rodeo del Medio, Maipú. Suele recorrer zonas de Maipú y Guaymallén en busca de chatarra. Piden comunicarse al 911 ante cualquier dato que permita encontrarlo.

El Ministerio Público Fiscal pidió colaboración para encontrar a Orlando Sifuente Zalazar, un hombre de 54 años que está desaparecido desde hace casi dos semanas en Mendoza. Fue visto por última vez el 11 de noviembre en Rodeo del Medio, Maipú, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Según la información incorporada al expediente, el hombre suele frecuentar distintos sectores de Maipú y Guaymallén para recolectar chatarra y luego comercializarla. Entre las zonas que recorre habitualmente figuran La Primavera, en Corralitos, y Los Álamos, en Beltrán.

Cómo identificar a Orlando Sifuente Zalazar

El hombre mide aproximadamente 1,80 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello corto y canoso y lleva barba larga y canosa. Su tez es trigueña y no tiene tatuajes.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una camisa a cuadros roja, un pantalón de jean azul y zapatillas blancas. También llevaba una mochila verde de estilo camuflado militar.

Cómo aportar información sobre su paradero

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que lo haya visto o pueda aportar información sobre dónde se encuentra se comunique de manera urgente al 911.