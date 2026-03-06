Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido en Godoy Cruz

El joven de 16 años fue visto por última vez el 21 de febrero en Godoy Cruz. El Ministerio Público Fiscal pidió colaboración a la comunidad y solicitó que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Lautaro Jeremías Echegaray Beysa, un joven de 16 años que fue visto por última vez el pasado 21 de febrero en el departamento de Godoy Cruz.

Según informaron desde la Oficina de Prensa del organismo judicial, el pedido de difusión fue realizado en el marco del expediente en curso por su búsqueda. De acuerdo con los datos aportados, el adolescente mide aproximadamente 1,80 metros de altura, es de contextura delgada, tiene el pelo castaño claro —que usa corto— y ojos marrones.

Entre sus rasgos distintivos, se indicó que utiliza un arito en el pómulo derecho, no posee tatuajes y presenta un corte en la pierna derecha a la altura del gemelo. Además, cuenta con una marca característica en el empeine de uno de sus pies.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una bermuda negra tipo pescador por debajo de la rodilla, con entramado tipo nevado. También llevaba una campera negra tipo rompeviento marca Nike y zapatillas del mismo color.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la población que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizar al adolescente o establecer contacto con él, se comuniquen de manera inmediata al 911.