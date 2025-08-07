Buscan a Ramiro Jesús Álvarez Atienza: desapareció en Dorrego el 3 de agosto

Ramiro Jesús Álvarez Atienza, de 39 años, fue visto por última vez el 3 de agosto en Dorrego, Guaymallén. Las autoridades solicitan colaboración ciudadana y piden comunicarse al 911 ante cualquier información sobre su paradero.

La familia y la Policía se encuentra movilizada por la búsqueda de Ramiro Jesús Álvarez Atienza, un ciudadano de 39 años que fue visto por última vez el pasado sábado 3 de agosto a las 21:30 horas en el barrio Alimentación, de Dorrego.

La solicitud de difusión fue emitida por las autoridades competentes, quienes instan a la población a colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero.

Según el expediente oficial, Ramiro mide 1,80 metros, tiene contextura delgada, cabello largo castaño oscuro que suele llevar recogido en una cola, bigote y barba. Además, lleva un aro pequeño en la oreja izquierda.

La última vez que fue visto vestía:

Jean azul claro con un bolsillo trasero roto

Campera de tela gruesa negra con detalles en blanco

Estampado grande con letras en inglés en la espalda

¿Cómo colaborar?

Ante cualquier información relevante o contacto con el ciudadano, se solicita comunicarse de forma urgente al número de emergencias 911.

Zona de búsqueda

Ramiro fue visto por última vez en el barrio Alimentación, en Dorrego, Guaymallén. Las autoridades continúan con operativos en la zona y solicitan a los medios y plataformas digitales que difundan su imagen y datos personales para ampliar el alcance de la búsqueda.