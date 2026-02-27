Bomberos salvaron a una pareja atrapados por la crecida en Ugarteche

El episodio ocurrió en plena madrugada sobre la Ruta Provincial 86, cuando un Peugeot fue arrastrado por la corriente tras las intensas lluvias en la zona de Ugarteche. La rápida intervención de la policía, bomberos y personal del SEC permitió asistir a los ocupantes.

La madrugada de este viernes se vivió un momento de tensión en Luján de Cuyo, cuando un vehículo fue arrastrado por la corriente de agua producto de las intensas lluvias en la zona de Ugarteche. Una pareja que viajaba en el rodado debió ser asistida por personal policial y bomberos, quienes lograron ponerlos a salvo tras un operativo de rescate.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.35 sobre la Ruta Provincial 86, en dirección a Los Cerrillos. Un llamado al 911 alertó que un automóvil estaba siendo desplazado por la crecida con ocupantes en su interior. Al llegar, efectivos de la Subcomisaría Ugarteche constataron que se trataba de dos jóvenes, identificados como L.M. (29) y O.L. (28).

Según informaron fuentes oficiales, el Peugeot en el que viajaban fue arrastrado por la corriente. La mujer fue asistida en primera instancia por los bomberos del Cuartel Central, mientras que el hombre logró arrojarse hacia el margen Este para evitar ser arrastrado. Posteriormente, los rescatistas continuaron con las maniobras y lo trasladaron nuevamente hacia la ruta.

Ambos fueron atendidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes confirmaron que se encontraban en buen estado de salud. “La rápida intervención de los bomberos evitó que la situación terminara en una tragedia”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

El episodio refleja la gravedad de las tormentas en Mendoza, que en las últimas horas provocaron anegamientos y complicaciones en distintos puntos del Gran Mendoza.

Desde Defensa Civil recomendaron circular con precaución y evitar zonas de cauces o rutas afectadas por la crecida. “Las lluvias intensas generan riesgos repentinos, por eso pedimos a la población que extreme cuidados”, remarcaron.