Black Friday: todo lo que tenés que saber para evitar estafas y aprovechar al máximo las ofertas de forma segura

En el marco del Black Friday, Defensa del Consumidor recordó una serie de recomendaciones para comparar precios, elegir sitios seguros y proteger los datos personales antes de realizar compras online.

Llega uno de los momentos de mayor movimiento en el comercio electrónico, el Black Friday y la Dirección de Defensa del Consumidor volvió a difundir una serie de recomendaciones para comprar online sin sobresaltos.

Durante estos días las promociones se multiplican, pero también crecen las maniobras engañosas y las estafas digitales, por lo que resulta fundamental prestar atención antes de hacer clic en “comprar”.

Recomendaciones

Comparar precios antes del evento

Para evitar caer en descuentos falsos o promociones infladas, es clave conocer el valor real del producto con anticipación.

Revisá precios en diferentes tiendas varias semanas antes.

Desconfiá de las rebajas extremas : cuando el descuento parece imposible, suele ser una señal de alerta.

: cuando el descuento parece imposible, suele ser una señal de alerta. Conocer el precio histórico ayuda a detectar ofertas que, en apariencia, son tentadoras pero esconden un precio original artificialmente elevado.

Comprar solo en sitios oficiales y verificados

Para reducir el riesgo de fraude:

Entrá directamente a la web del comercio o usá los enlaces oficiales publicados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Evitá links que lleguen por WhatsApp , mensajes privados o correos desconocidos.

, mensajes privados o correos desconocidos. No compres por chat ni envíes fotos de tarjetas o documentación.

Verificá siempre que la página tenga protocolo https:// y el candado de seguridad.

siempre que la página tenga protocolo y el candado de seguridad. Desconfiá de páginas con errores, sin datos de contacto o con un diseño descuidado: suelen ser señales de sitios falsos.

Proteger la información personal y los datos de pago

La seguridad digital es uno de los puntos más importantes durante el Black Friday.

Compartí únicamente los datos solicitados al momento del pago.

al momento del pago. Nunca ingreses claves bancarias o contraseñas fuera del sitio oficial de tu banco.

ingreses claves bancarias o contraseñas fuera del sitio oficial de tu banco. Evitá métodos de pago inusuales, como transferencias directas o criptomonedas, que son difíciles de revertir ante un fraude.

métodos de pago inusuales, como transferencias directas o criptomonedas, que son difíciles de revertir ante un fraude. Elegí tarjetas de crédito o débito, que permiten activar alertas y desconocer consumos no reconocidos.

tarjetas de crédito o débito, que permiten activar alertas y desconocer consumos no reconocidos. Revisá los movimientos de forma periódica: la Ley 25.065 permite impugnar cargos no realizados dentro de los 30 días.

Leer la letra chica de las promociones

Antes de finalizar la compra:

Revisá los términos y condiciones.

los términos y condiciones. Verificá si hay topes de reintegro, unidades limitadas o beneficios exclusivos por medio de pago.

si hay topes de reintegro, unidades limitadas o beneficios exclusivos por medio de pago. Consultá las políticas de envío, cambios y devoluciones, ya que pueden variar según el comercio.

las políticas de envío, cambios y devoluciones, ya que pueden variar según el comercio. Tené en cuenta que los plazos de entrega suelen extenderse por el aumento de la demanda.

Consumidores informados, compras más seguras

El Black Friday puede ser una excelente oportunidad para conseguir buenos precios, siempre que se compre con cuidado y de forma consciente.

La Dirección de Defensa del Consumidor recuerda que, ante cualquier duda o situación irregular, se pueden realizar consultas o denuncias en los canales oficiales del organismo.