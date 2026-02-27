Bendición de los Frutos 2026: mirá la fiesta en vivo en El Nueve.com

Este viernes 27 de febrero, Lavalle será escenario de la Bendición de los Frutos 2026, la ceremonia que dará inicio oficial a la Fiesta Nacional de la Vendimia en su 90° aniversario, con un mensaje de gratitud, fe y esperanza por una cosecha próspera para todos los mendocinos.

La Bendición de los Frutos 2026 volverá a reunir a Mendoza en una ceremonia que enlaza pasado, presente y futuro, marcando el inicio oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el año de su 90° aniversario. El acto se realizará este viernes 27 de febrero, a las 21, en el Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle y podrá seguirse en vivo a través de El Nueve.com.

Bajo el lema “La mesa del vino compartido”, con texto de la artista y escritora Alicia Casares, la provincia renovará el ritual de agradecer por la cosecha y pedir por un año próspero para el trabajo y la comunidad.

La Bendición de los Frutos invoca la protección sobre las personas, los hogares, el trabajo cotidiano y los frutos de la tierra. La agricultura, como vínculo ancestral entre el ser humano y el suelo que cultiva, dio origen al arraigo y a la memoria colectiva: con el primer surco nacieron las aldeas, el pan compartido y las familias reunidas alrededor del fuego.

En esa línea simbólica, cada cosecha es celebrada como un hecho esencial. Un grano pequeño puede sostener al mundo, y la mesa familiar se transforma en emblema de unión y gratitud. Cada alimento representa el esfuerzo de muchas manos y reafirma que producir y compartir también es un acto de amor.

Las reinas departamentales y el gesto colectivo

Como parte central de la ceremonia, las reinas de los 18 departamentos de Mendoza participarán portando un canasto con los frutos de su tierra.

Durante el acto se honra a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, y se integran oraciones interreligiosas, música y danzas, en una celebración que fusiona fe, cultura e identidad vendimial.

En esta edición especial por las nueve décadas de historia, Lavalle será el punto de encuentro donde la tradición y el futuro dialogan. La ceremonia reafirma el compromiso con la tierra, el trabajo agrícola y la comunidad, valores que sostienen la identidad mendocina.