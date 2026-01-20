¿Bandana en la Vendimia 2026? La frase de Lowrdez Fernández que desató rumores

La cantante estuvo en el programa de Ángel de Brito y deslizó que la banda podría presentarse el 8 de marzo en la Fiesta grande de los mendocinos. Mirá el video.

La presencia de Bandana en la Fiesta Nacional de la Vendimia podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la celebración mendocina. El rumor se instaló luego de que Lowrdez Fernández visitara el programa LAM y dejara escapar una declaración que encendió la expectativa.

En plena entrevista con Ángel de Brito, la artista habló de los próximos compromisos de la banda y sorprendió con un textual que disparó especulaciones: “El 6 y 7 nos presentamos en el Gran Rex. Estamos viendo porque el 8 me parece que estamos en la Vendimia…”. La frase bastó para que los mendocinos comenzaran a imaginar al grupo pop sobre el escenario de la repetición.

Aunque no existe confirmación oficial, la expectativa crece día a día. El regreso de Bandana a un evento de esta magnitud sería un guiño nostálgico para quienes siguieron al grupo desde los 2000 y, al mismo tiempo, un atractivo para nuevas generaciones. La Vendimia suele convocar artistas nacionales de renombre, por lo que la presencia del quinteto podría encajar en la tradición de espectáculos de gran convocatoria.

En LAM, la cantante también se mostró entusiasmada con lo que viene: “Estoy feliz con lo que se viene, hay cosas muy lindas en camino”, aseguró. Esa declaración, sumada a la referencia explícita a Mendoza, reforzó la idea de que el grupo podría estar preparando una sorpresa para la fiesta.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores. Sin embargo, la bomba lanzada por Lowrdez Fernández dejó a más de un mendocino con la boca abierta y abrió un debate que mezcla nostalgia, música pop y la tradición cultural de la Vendimia.