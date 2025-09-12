Balearon una casa en Maipú: los vecinos detuvieron a los autores y la policía les secuestró un arma tuneada con calaveras

Un violento ataque armado en Maipú terminó con dos detenidos y el secuestro de un arma calibre 9 mm personalizada con calaveras. Vecinos del barrio derribaron a los sospechosos de la moto antes de que escaparan y evitaron la fuga.

En la mañana del viernes, la tranquilidad del barrio Mejor Maipú se vio alterada por un tiroteo contra una vivienda que derivó en una impresionante persecución por parte de los vecinos. Dos personas fueron detenidas tras el ataque y la Policía de Mendoza secuestró un arma “tuneada” con calaveras y municiones capaces de perforar chalecos antibalas.

Según fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, todo comenzó cerca de las 11:30, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Tropero Sosa encontraron que los propios vecinos habían interceptado a los ocupantes de una moto señalados como autores de los disparos.

De acuerdo con los testigos, uno de los sospechosos fue derribado de la moto y reducido en el suelo. En medio del forcejeo, una mujer intentó intervenir con un cuchillo carnicero para defenderlo, pero fue rápidamente desarmada. La víctima del ataque declaró que la pareja disparó contra su vivienda “sin motivo aparente”.

Durante un rastrillaje en la zona, la Policía encontró una pistola Bersa calibre 9 mm con cargador y siete cartuchos, uno de ellos con punta de teflón, material diseñado para penetrar chalecos antibalas. El arma, llamativamente, estaba personalizada con calaveras, lo que llamó la atención de los investigadores. En el frente de la vivienda atacada se levantaron tres vainas servidas.

Los acusados fueron identificados como N.G. y F.O. y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación busca determinar los motivos del ataque y si hubo un vínculo previo entre la víctima y los agresores.