¿Baja la temperatura este miércoles?

¿Baja la temperatura este miércoles?

#Pronóstico

Luego de la llovizna de esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional informó que bajará algo la temperatura, tendencia que se mantendrá.

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Redacción ElNueve.com

Este miércoles amaneció nublado en Mendoza y algo más fresco tras las lluvias de la madrugada, una tendencia que continuará durante algunos días y hasta la semana próxima.

¿Cómo estará este Miércoles | 01-04-2026?

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 20°C

Jueves 02-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Viernes 03-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Sábado 04-04-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el este y sudeste provincial.. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 14°C

Domingo  05-04-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del este. Precipitaciones en el este y sudeste provincial.. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 13°C

Lunes 06-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 18°C | Mínima: 10°C

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