¿Baja la temperatura este miércoles?

Luego de la llovizna de esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional informó que bajará algo la temperatura, tendencia que se mantendrá.

Este miércoles amaneció nublado en Mendoza y algo más fresco tras las lluvias de la madrugada, una tendencia que continuará durante algunos días y hasta la semana próxima.

¿Cómo estará este Miércoles | 01-04-2026?

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 20°C

Jueves 02-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Viernes 03-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Sábado 04-04-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el este y sudeste provincial.. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 14°C

Domingo 05-04-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del este. Precipitaciones en el este y sudeste provincial.. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 13°C

Lunes 06-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 18°C | Mínima: 10°C