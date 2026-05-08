Autorizaron un nuevo aumento de la luz en Mendoza: cuánto impactará en las boletas desde mayo

El incremento promedio será del 12% y afectará a usuarios residenciales, comerciales e industriales. Desde el EPRE explicaron que la suba responde principalmente al mayor costo nacional de abastecimiento energético.

La tarifa eléctrica volvió a sufrir un nuevo ajuste en Mendoza y desde este mes los usuarios comenzarán a notar incrementos en sus facturas. El Gobierno provincial autorizó una actualización promedio del 12% en el servicio de luz, aunque el impacto variará según el nivel de consumo y si el usuario cuenta o no con subsidios nacionales o provinciales.

Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) señalaron que el aumento se debe principalmente al incremento del costo de abastecimiento definido por la Secretaría de Energía de la Nación, en un contexto marcado por la suba internacional de la energía y el impacto de la crisis global vinculada al petróleo y el gas.

Cómo impactará el aumento de la luz en Mendoza

Según detallaron desde el organismo, el incremento promedio para los usuarios residenciales será del 8%, aunque el ajuste general del sistema eléctrico alcanza el 12%.

En términos concretos, el aumento representará:

Entre $3.000 y $9.600 más por boleta para usuarios con subsidios.

más por boleta para usuarios con subsidios. Entre $3.350 y $13.000 para quienes no reciben ningún beneficio tarifario.

El cálculo se realizó tomando como referencia un consumo promedio bimestral de 450 kilowatts, nivel que representa aproximadamente al 85% de los hogares mendocinos.

Desde el EPRE explicaron que el principal factor detrás de la suba es el incremento del costo de abastecimiento energético que fija Nación, componente que representa cerca del 10% del aumento total.

A eso se suma una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), que corresponde al costo operativo de las distribuidoras eléctricas y representa otro 2% del ajuste.

Las autoridades remarcaron además que el nuevo esquema energético busca acercar los valores locales a los precios internacionales de la energía, en medio de un escenario global atravesado por conflictos geopolíticos y aumentos del petróleo y el gas.

Quiénes pueden acceder a subsidios en Mendoza

Actualmente, Mendoza cuenta con distintos esquemas de asistencia tarifaria tanto nacionales como provinciales. Según los datos oficiales:

El 60% de los usuarios residenciales recibe subsidios nacionales.

recibe subsidios nacionales. Más de 121 mil hogares mendocinos acceden además a beneficios provinciales.

Entre los subsidios disponibles figuran:

Tarifa social

Beneficios para jubilados y pensionados

Subsidios para electrodependientes

Ayuda para habitantes de alta montaña y zonas rurales aisladas

Desde el EPRE recordaron que quienes todavía no estén inscriptos pueden realizar el trámite de manera online a través del sitio oficial del organismo.