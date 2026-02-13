Aumento el pan este viernes: ¿en cuánto quedará el kilo?

La Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) confirmó este viernes un nuevo aumento de hasta un 15% en los precios de los panificados en la provincia. Se trata del primer incremento informado en 2026 y llega luego de siete meses sin modificaciones, ya que la última suba se había aplicado en julio del año pasado, también del 15%.

Desde la entidad señalaron que el ajuste responde al aumento de los costos de insumos, logística y comercialización, además de la inflación acumulada desde la aplicación de la última actualización. Entre julio y enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una suba del 16,4%, lo que impactó de manera directa en la estructura de costos del sector.

Nuevos precios sugeridos desde el 13 de febrero

Según la tabla orientativa difundida por la CEPA, los valores sugeridos —que pueden variar según la panadería y la zona— quedarán de la siguiente manera:

Kilo de pan común: de $2.800 pasa a $3.200

Docena de tortitas: de $4.900 a $5.500

Docena de facturas: de $6.900 a $7.800

Desde la Cámara aclararon que se trata de precios sugeridos y que cada comercio puede definir su esquema final en función de sus costos particulares. No obstante, el incremento ya comenzó a aplicarse en distintas panaderías mendocinas y se espera que se generalice en los próximos días.