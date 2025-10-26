Así está Mendoza a la espera de los resultados de las elecciones: qué calles del centro están cortadas

El centro mendocino se encuentra con cortes y desvíos de tránsito mientras se espera el resultado de las elecciones.

A pocas horas de conocerse los resultados de las elecciones, el centro de Mendoza presenta un importante movimiento y varios cortes de tránsito.

Las calles que están cortadas

La avenida San Martín, entre Colón e Infanta Mercedes de San Martín, permanece cortada.

La calle Vicente Zapata está con media calzada.

Las calles cercanas al Correo Argentino la circulación está reducida.

Se espera que en las próximas horas el tráfico se interrumpa por completo debido al operativo de seguridad dispuesto para garantizar el ingreso de autoridades, periodistas y personal del recuento.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Policía Vial recomendaron evitar la zona y optar por calles alternativas, ya que el tránsito podría verse más afectado a medida que avance la jornada.