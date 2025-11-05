Arresto domiciliario y tobillera electrónica para la mujer de 82 años que atropelló y mató a un adolescente en el Parque San Martín

La Justicia de Mendoza impuso arresto domiciliario y colocación de tobillera electrónica a María Amelia Albina Molina (82), imputada por la muerte de Fausto Morcos y las lesiones graves que sufrió su amigo Julián Guzzo, luego de atropellarlos tras pasar un semáforo en rojo en Boulogne Sur Mer.

La investigación por la tragedia vial que conmocionó a Mendoza dio un paso clave este miércoles. La Justicia ordenó el arresto domiciliario y la colocación de una tobillera electrónica a María Amelia Albina Molina, la conductora de 82 años que el sábado pasado atropelló a dos adolescentes en las inmediaciones del Parque General San Martín, provocando la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, y dejando gravemente herido a Julián Guzzo.

La medida fue dispuesta por el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, quien imputó a la mujer por el delito de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo, en concurso real, con lesiones culposas graves bajo la misma agravante. Con esta decisión, Molina deberá permanecer en su vivienda sin excepción alguna y con control electrónico permanente.

Desde el Ministerio Público Fiscal adelantaron que en los próximos días se incorporarán nuevas pruebas y se solicitará la Prisión Preventiva de la imputada, mientras avanza la causa.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el siniestro ocurrió el sábado a las 13.15 sobre avenida Boulogne Sur Mer, a metros del Parque San Martín. Molina manejaba un Volkswagen Up en dirección norte cuando, al llegar al cruce con calle J. y M. Clark, habría ignorado el semáforo en rojo y embestido a los dos adolescentes que cruzaban la calle.

El impacto fue devastador: Fausto Morcos murió en el lugar, mientras que Julián Guzzo fue trasladado de urgencia al hospital Humberto Notti. Allí permanece internado con lesiones graves. Este miércoles, el centro de salud informó que el joven presentó una leve mejoría: despertó, logró hablar con sus padres y se encuentra estable, aunque continúa con pronóstico reservado debido a las múltiples fracturas.

Conmoción en la provincia tras la tragedia en el Parque General San Martín

La muerte de Fausto generó un profundo impacto social. La Universidad Nacional de Cuyo declaró tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC), donde asistía el adolescente. También la comunidad deportiva expresó su dolor: el club Pacífico, equipo de futsal en el que jugaba, le dedicó un homenaje.