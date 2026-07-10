Argentina vs Suiza: dónde habrá controles, vallados y un fuerte operativo de seguridad en Mendoza

Unos 400 efectivos participarán del dispositivo especial que se implementará este sábado por el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Habrá vallados, controles de ingreso, restricciones en el transporte público y mayor presencia policial en los principales puntos de encuentro de los hinchas.

La previa y el post del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 estará acompañada por un importante operativo de seguridad en Mendoza. El Gobierno provincial confirmó un despliegue especial de aproximadamente 400 policías, que trabajarán antes, durante y después del encuentro para prevenir incidentes y garantizar el orden en los lugares donde habitualmente se concentran los fanáticos.

El encuentro se disputará este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas, Estados Unidos. Ante la expectativa por una nueva presentación de la Albiceleste, las autoridades reforzarán la seguridad en distintos sectores del Gran Mendoza, especialmente en aquellos donde suelen realizarse los festejos.

Dónde habrá controles y mayor presencia policial

El dispositivo estará concentrado en los puntos de mayor convocatoria de hinchas, entre ellos:

Kilómetro Cero y toda la Peatonal Sarmiento .

y toda la . Calle Arístides Villanueva .

. Juan B. Justo .

. Terminal de Ómnibus de Mendoza .

. Plaza Godoy Cruz.

En esos sectores se implementarán controles de ingreso, requisas preventivas y cortes de tránsito que comenzarán aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

Además, se instalarán vallados para impedir que los simpatizantes se suban a semáforos, carteles, kioscos de diarios y otras estructuras urbanas, una situación que ya se registró durante celebraciones anteriores.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el objetivo es evitar daños al mobiliario urbano y proteger a comerciantes y vecinos.

Durante los controles se revisará que las personas no ingresen con bengalas, elementos explosivos u otros objetos que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes participen de los festejos.

También se reforzará la vigilancia sobre locales comerciales y vidrieras, luego de los inconvenientes registrados tras el triunfo frente a Egipto, cuando algunos comercios denunciaron destrozos y robos durante las celebraciones.

Los colectivos dejarán de circular durante la noche del sábado

El operativo también incluirá modificaciones en el transporte público. Tal como ya había anunciado el Gobierno provincial, los últimos recorridos de colectivos partirán desde los controles a las 21.30. A partir de ese horario no habrá nuevas salidas y el servicio recién volverá a funcionar durante la madrugada del domingo.

La medida busca facilitar las tareas preventivas y evitar complicaciones durante los posibles festejos posteriores al partido.

Más de 400 efectivos participarán del operativo

El despliegue estará integrado por personal policial convencional, efectivos de unidades especiales y agentes de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), quienes reforzarán la presencia en las zonas más concurridas.

Desde la Policía de Mendoza indicaron que el objetivo será mantener un operativo preventivo sin descuidar el resto del territorio provincial, ya que también se incrementará la vigilancia en distintos departamentos donde habitualmente se organizan reuniones para seguir los partidos de la Selección Argentina.