Apuñalaron a un joven en Godoy Cruz y murió en la calle

El hecho ocurrió en calle Darwin, donde un hombre de 40 años murió tras recibir una herida punzocortante en el pecho. La víctima tenía antecedentes por robo y una orden de captura vigente.

Un homicidio en Godoy Cruz conmocionó la tarde de este viernes, cuando un hombre de 40 años perdió la vida tras ser apuñalado en medio de una riña en el Campo Papa.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.10 en calle Darwin, pasando Punta Arenas hacia el oeste, donde personal de la Comisaría 40° y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hicieron presentes tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida.

Al arribar al lugar, los médicos constataron el fallecimiento de Leonardo Montecino (40), quien presentaba una herida punzocortante debajo del esternón.

Según la información, el hombre habría sido apuñalado con un cuchillo tipo carnicero.

Al momento de la intervención policial, familiares del fallecido se negaron a brindar información sobre lo ocurrido. En ese contexto, la esposa de la víctima reaccionó de forma violenta contra los efectivos y debió ser aprehendida. Según el parte oficial, presentaba signos de intoxicación alcohólica, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

Los antecedentes de la víctima

Fuentes judiciales confirmaron que Montecino tenía un extenso prontuario con causas previas, entre ellas robos agravados, resistencia a la autoridad, amenazas con arma de fuego y una orden de captura vigente desde el 31 de julio de 2025.

El ayudante fiscal de turno se presentó en el lugar y ordenó las medidas procesales correspondientes para avanzar en la investigación del homicidio. Hasta el momento no se confirmaron detenciones vinculadas al hecho.