Apagado y bajo llave: un colegio secundario deja afuera a los celulares durante el cursado

La medida, que comenzará a aplicarse en este ciclo lectivo busca mejorar la concentración en las aulas, fortalecer los vínculos entre estudiantes y reducir la dependencia tecnológica mediante un régimen institucional de uso de celulares.

El Colegio Universitario Central (CUC), dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, anunció que a partir del ciclo lectivo 2026 pondrá en marcha un Régimen Institucional de Uso de Teléfonos Celulares. La medida establece que los estudiantes deberán dejar sus dispositivos apagados en una “caja de guardado” durante toda la jornada escolar, en el marco del Sistema de Convivencia Escolar (SCE).

La directora del CUC, Andrea Radich, explicó que la iniciativa no busca prohibir el uso de los celulares, sino promover un entorno de mayor concentración y vínculos más sólidos entre los alumnos. “La implementación del régimen de resguardo del celular en la escuela de ninguna manera busca prohibir su uso, por el contrario, es una medida de cuidado: cuidar la calidad de atención de los estudiantes, promover más y mejores vínculos entre ellos y generar las condiciones que hacen posible un aprendizaje profundo y significativo”, señaló.

El sistema funcionará de manera sencilla: cada aula contará con una caja identificada, donde los estudiantes deberán depositar sus teléfonos apagados o en modo avión desde las 8 de la mañana. Los dispositivos permanecerán allí hasta el final del turno y no podrán utilizarse en los recreos. Solo se permitirá su uso en situaciones excepcionales, como actividades pedagógicas planificadas, emergencias autorizadas por la dirección o necesidades educativas y médicas avaladas por el Servicio de Orientación Escolar (SOE).

Especialistas en educación digital destacan que este tipo de medidas responden a una problemática creciente. La psicóloga Marisa Quiroga subrayó: “La autorregulación digital es un desafío para los adolescentes. La escuela, como espacio de cuidado, puede ayudar a establecer hábitos saludables y a reducir la dependencia tecnológica que afecta la atención y el bienestar emocional”.

La normativa también involucra a las familias, que deberán evitar la comunicación directa con los estudiantes durante el horario escolar y utilizar los canales institucionales. Los docentes y preceptores serán responsables de supervisar el cumplimiento, mientras que el equipo directivo junto al SOE evaluará la aplicación de la medida a los tres meses y luego de manera anual.

Además, el colegio desarrollará talleres de ciudadanía digital y bienestar socioemocional, instancias de orientación para familias y formación docente. El objetivo es que la medida no se reduzca a un control disciplinario, sino que se acompañe con espacios de reflexión y aprendizaje sobre el uso responsable de la tecnología.

La decisión del CUC se enmarca en una tendencia internacional que busca limitar la presencia de celulares en las aulas para favorecer la concentración y el aprendizaje significativo.