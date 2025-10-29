Anunciaron un megacorte de agua en Mendoza este sábado 1 de noviembre: qué zonas estarán afectadas

Aguas Mendocinas (Aysam) confirmó un corte masivo de agua en el Gran Mendoza para este sábado 1 de noviembre. La medida afectará a varios departamentos mientras se realizan las últimas obras de optimización del Sistema de Macrodistribución.

El próximo sábado 1 de noviembre, Aguas Mendocinas (Aysam) llevará adelante un nuevo corte de agua programado en el Gran Mendoza, como parte de la segunda y última etapa de los trabajos para la optimización del Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. El corte afectará a 6 departamentos de la provincia y podría extenderse por 15 horas.

Según informaron desde la empresa estatal, esta intervención permitirá mejorar la distribución del servicio hacia la cuenca Alto Godoy, beneficiando a más de 1.100.000 vecinos de distintos departamentos. Con una inversión superior a los USD 5,1 millones, financiada por la provincia, la obra registra un avance del 76,93% y se considera una de las más importantes en la historia de Aysam.

Desde la compañía destacaron que es la primera vez que se ejecuta una obra integral de optimización del Sistema de Macrodistribución y Macromedición, que incluye la instalación de 10 caudalímetros y la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.

Esta etapa permitirá una mejor administración de los caudales provenientes de los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos, optimizando el abastecimiento hacia las zonas de Benegas, el oeste de Godoy Cruz y Alto Godoy.

Corte de agua este sábado 1 de noviembre: qué zonas afectará del Gran Mendoza

El corte se iniciará a las 4 de la mañana del sábado 1 de noviembre y se extenderá durante toda la jornada, con una duración estimada de 12 a 15 horas. Las zonas afectadas serán:

Ciudad de Mendoza: Secciones 1° a 8° y La Favorita.

Secciones 1° a 8° y La Favorita. Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras: zona centro, oeste y norte.

zona centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito.

Una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la finalización del operativo, debido a las tareas de recuperación de reservas y purga de acueductos.

Aysam informó que se dispondrán de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis, coordinados por el área de Apoyo Logístico.