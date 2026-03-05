Aniversario de la Arístides: música, gastronomía y calles cortadas por el evento

La Ciudad de Mendoza desplegará un operativo especial con cortes programados y medidas de seguridad para acompañar el festejo. El encuentro reunirá a reconocidos artistas en dos escenarios y ofrecerá promociones en bares y restaurantes de la zona.

La avenida Arístides Villanueva se prepara para celebrar este jueves 5 de marzo su octavo aniversario, con una propuesta cultural y gastronómica que promete convocar a miles de mendocinos y turistas. El festejo será con entrada libre y gratuita, y contará con un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desde las 18 horas se implementará un corte total de la arteria, lo que obligará a los conductores a buscar vías alternativas. El municipio de la Ciudad de Mendoza informó que, durante el armado de los escenarios, también habrá interrupciones en los tramos comprendidos entre Tiburcio Benegas y Coronel Rodríguez, y entre Huarpes y Boulogne Sur Mer.

Una vez finalizado el montaje, se restringirá la circulación en las intersecciones de Arístides con Tiburcio Benegas y Huarpes. Las calles transversales permanecerán habilitadas, aunque podrían cerrarse a partir de las 20 horas si la cantidad de peatones lo requiere. Por ello, se recomienda asistir en transporte público o prever estacionamiento en zonas cercanas.

El evento contará con dos escenarios principales. En el Espacio Andes Origen, ubicado en calle Huarpes, se presentarán Conociendo Rusia, Demorados, Esperanzah y DJ Aka Delicia. Mientras que en el Escenario Sernova, sobre calle Belgrano, actuarán Ezequiel Arias, Valentina Chaves y Puna, ofreciendo una variada propuesta musical para todos los gustos.

Además de la música, los bares y restaurantes de la zona se sumarán al festejo con promociones gastronómicas y combos especiales desde $10.000, lo que convierte a la celebración en una oportunidad ideal para disfrutar de la oferta culinaria de la avenida más concurrida de la ciudad.

La Arístides Villanueva se ha consolidado como un polo cultural y gastronómico de Mendoza, y este aniversario refuerza su papel como epicentro de la vida nocturna y social. El operativo de tránsito y seguridad busca garantizar que el festejo se desarrolle de manera ordenada y sin inconvenientes.