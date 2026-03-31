“Animate vos también, es re fácil”: la estafa del bono de $800000 que circula por WhatsApp y puede vaciar cuentas

El mensaje se difunde por WhatsApp y simula ser un beneficio de $800000. Al ingresar al enlace, los usuarios son dirigidos a una página falsa donde pueden perder el acceso a sus cuentas.
En las últimas horas comenzó a circular en Mendoza un nuevo intento de estafa que utiliza el nombre de Mercado Pago para engañar a usuarios. El mensaje promete un “bono” de hasta $800.000 y se difunde principalmente por WhatsApp y redes sociales, acompañado de un enlace sospechoso.
El texto es tentador y directo: “¡Ya me llegó $800.000, animate vos también, es re fácil!” seguido de un link. Sin embargo, se trata de un caso de phishing, una técnica de suplantación de identidad que busca robar información personal y acceso a cuentas.
¿Cómo funciona la estafa?
El mecanismo es simple pero efectivo:
- El gancho: el usuario recibe una supuesta promoción, subsidio o premio con un monto elevado.
- El enlace: al hacer click, es dirigido a una página falsa que imita el diseño de Mercado Pago.
- El robo: allí le piden ingresar usuario, contraseña o códigos de verificación. Con esos datos, los estafadores acceden a la cuenta, vacían el saldo o incluso solicitan préstamos a nombre de la víctima.
Desde la empresa aclaran que no otorgan bonos de este tipo ni solicitan datos sensibles a través de links, mensajes o redes sociales.
Señales para detectar el engaño
Hay varios indicios que pueden ayudarte a identificar este tipo de fraude:
- Promesas de dinero fácil o montos exagerados.
- Mensajes con urgencia, como “vence hoy” o “última oportunidad”.
- Enlaces con errores o direcciones sospechosas.
- Pedidos de claves, códigos o datos personales por fuera de la app oficial.
Qué hacer si recibiste el mensaje
- No hagas click en el enlace y eliminá el mensaje.
- Si ingresaste, no completes ningún dato.
- Revisá siempre que estés en la app oficial de Mercado Pago.
Si ya ingresaste tus datos
- Cambiá tu contraseña de inmediato.
- Activá la verificación en dos pasos.
- Contactá al soporte oficial de la plataforma.
- Realizá la denuncia en la fiscalía o en la unidad especializada en ciberdelitos.