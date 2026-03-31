“Animate vos también, es re fácil”: la estafa del bono de $800000 que circula por WhatsApp y puede vaciar cuentas

El mensaje se difunde por WhatsApp y simula ser un beneficio de $800000. Al ingresar al enlace, los usuarios son dirigidos a una página falsa donde pueden perder el acceso a sus cuentas.

En las últimas horas comenzó a circular en Mendoza un nuevo intento de estafa que utiliza el nombre de Mercado Pago para engañar a usuarios. El mensaje promete un “bono” de hasta $800.000 y se difunde principalmente por WhatsApp y redes sociales, acompañado de un enlace sospechoso.

El texto es tentador y directo: “¡Ya me llegó $800.000, animate vos también, es re fácil!” seguido de un link. Sin embargo, se trata de un caso de phishing, una técnica de suplantación de identidad que busca robar información personal y acceso a cuentas.

¿Cómo funciona la estafa?

El mecanismo es simple pero efectivo:

El gancho: el usuario recibe una supuesta promoción , subsidio o premio con un monto elevado.

el usuario recibe una , o con un monto elevado. El enlace: al hacer click, es dirigido a una página falsa que imita el diseño de Mercado Pago.

al hacer click, es dirigido a una que imita el diseño de El robo: allí le piden ingresar usuario, contraseña o códigos de verificación. Con esos datos, los estafadores acceden a la cuenta, vacían el saldo o incluso solicitan préstamos a nombre de la víctima.

Desde la empresa aclaran que no otorgan bonos de este tipo ni solicitan datos sensibles a través de links, mensajes o redes sociales.

Señales para detectar el engaño

Hay varios indicios que pueden ayudarte a identificar este tipo de fraude:

Promesas de dinero fácil o montos exagerados.

o montos exagerados. Mensajes con urgencia, como “vence hoy” o “última oportunidad”.

como “vence hoy” o “última oportunidad”. Enlaces con errores o direcciones sospechosas.

Pedidos de claves, códigos o datos personales por fuera de la app oficial.

Qué hacer si recibiste el mensaje

No hagas click en el enlace y eliminá el mensaje.

hagas en el enlace y eliminá el mensaje. Si ingresaste, no completes ningún dato.

Revisá siempre que estés en la app oficial de Mercado Pago.

Si ya ingresaste tus datos