Alta Montaña: un camión volcó en el “falso túnel” ¿qué pasa con el tránsito a Chile?

El siniestro ocurrió en la zona del falso túnel, sobre Ruta 7. El conductor del camión fue asistido por una ambulancia tras sufrir politraumatismos. Intervinieron fuerzas de seguridad y personal de emergencia.

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, en la zona conocida como “falso túnel”. Según fuentes oficiales, un camión volcó en ese tramo y su conductor resultó con politraumatismos.

Tras el siniestro, se desplazó una ambulancia al lugar para asistir al herido, mientras que personal de Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y el Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras trabajaron en la zona para asegurar el tránsito y colaborar con las tareas de rescate.

Las causas del vuelco aún no fueron informadas. El Ministerio de Seguridad de Mendoza indicó que se encuentra recabando información para esclarecer lo ocurrido.

No demoraron el tránsito

Tras el accidente, Gendarmería trabaja en el lugar pero sin afectar el tránsito en la zona. Para más detalles o actualizaciones, se recomienda consultar los canales oficiales del Ministerio de Seguridad.