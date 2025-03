“Allá adentro no se sabe lo que es la vejez y la niñez”: cómo ayudar a los mendocinos que viajan a El Impenetrable chaqueño

En El Impenetrable chaqueño viven unas 60 mil personas con condiciones extremadamente precarias, sin acceso a servicios esenciales como luz, gas y cloacas.

El Impenetrable chaqueño es un extenso bosque nativo en el noroeste argentino habitado por unas 60 mil personas, entre ellas wichís, tobas, campesinos y pequeños productores rurales. Viven en condiciones extremadamente precarias, sin acceso a servicios esenciales como luz, gas y cloacas. En este contexto tan adverso, la ayuda que organiza un mendocino para ir todos los años se convierte en un salvavidas. Héctor Manzano, locutor y propietario de dos radios FM en Tunuyán, organiza desde hace más de 25 años una comitiva de profesionales de la salud que va a El Impenetrable a tratar de mejorar -dentro de sus posibilidades- la vida de esas personas. Además, lleva donaciones de alimentos, ropa y calzado a los habitantes de esta región olvidada.

“Esta campaña nació hace 26 años cuando me enteré del hambre desastrosa que pasaba esa gente. Al principio fuimos con pocos profesionales de la salud, porque no sabíamos con que nos íbamos a encontrar. Gracias a Dios hoy contamos con varios profesionales de la salud que nos acompañan. Vienen personas desde distintas provincias de la Argentina”, contó Manzano.

“En una oportunidad, un grupo de odontólogos extrajo 400 muelas en tres días. Imaginate lo que es la vida allá adentro. Tratamos de llevarles mucha comida porque allá comen lo que cazan, están en el medio de la selva, no hay luz, agua, nada.. si no cazan no comen“, agregó.

“No se puede entrar si llueve, se entierran las camionetas, se inunda todo, es imposible“, contó Manzano.

Y dijo que “allá adentro la niñez y la vejez no se sabe lo que es, no saben la edad que tienen ni en qué día viven. Tenemos guías que nos llevan a las diferentes chozas, lamentablemente somos los únicos que vamos a El Impenetrable. Más gente tiene que entrar y ayudar”

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen colaborar con donaciones o sumándose al grupo para viajar deben comunicarse al 2622351678 (Héctor Manzano).

“Quienes estén dispuestos a sumarse, que me escriban y les explico bien cómo viajamos, cuánto cuesta porque costeamos nuestro viaje nosotros“, dijo manzano.

