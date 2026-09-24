Alerta por Zonda: suspenden las clases presenciales para el turno tarde este jueves

La DGE confirmó que no habrá clases presenciales durante el turno tarde en toda la provincia por el alerta naranja. Las actividades continuarán de manera virtual.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de las clases presenciales durante el turno tarde de este jueves 24 de septiembre en todos los establecimientos educativos de Mendoza.

La medida fue adoptada por el alerta naranja por viento Zonda que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a partir de las recomendaciones de Defensa Civil.

De esta manera, los estudiantes de todos los niveles y modalidades que concurren durante la tarde no deberán trasladarse hasta las escuelas. La suspensión es preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La jornada educativa continuará de manera virtual. Según informó la DGE, las instituciones deberán desarrollar las actividades a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos establecidos para garantizar la continuidad pedagógica durante una emergencia climática.

La decisión se suma a la suspensión que ya había sido dispuesta para el turno mañana de este jueves. En ese caso, la DGE también había establecido que las actividades se realizaran de forma virtual.

La medida se toma mientras continúa vigente el alerta naranja por viento Zonda en Mendoza. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este jueves se espera viento Zonda en la precordillera y el llano provincial.