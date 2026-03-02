Alerta por viento Zonda, tormentas y granizo este lunes: ¿Qué pasa en tu zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes habrá un temporal de fuertes vientos y tormentas en puntos de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes convivirán tres fenómenos meteorológicos: soplarán fuertes vientos, habrá tormentas y la posibilidad de granizo.
Según el informe de Defensa Civil durante la mañana, circulación de viento leve del norte, aumentando en intensidad hacia media mañana con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora afectando principalmente Zona Este.
Entre las 12:00 y las 19:00 viento Zonda en Malargüe, precordillera Sur y posible presencia leve en Valle de Uspallata y San Carlos.
Hacia las 16:00 se producirá el ingreso de un viento importante del sur, alcanzando primero la Zona Sur y extendiéndose hacia Zona Norte entre las 18:00 y 19:00.
Este viento del sur presentará ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, afectando de manera significativa a los departamentos del Este.
El fenómeno se prolongará hasta las 03:00-04:00 del martes, con intensidad en disminución.
Alerta por tormenta
El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local
Alerta por viento
El pronóstico señala que el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora. Cabe destacar que se espera una rotación al sector sur a partir del lunes al mediodía, afectando la región de sur a norte.
Sobre las zonas cordilleranas de Mendoza y del sur de San Juan los vientos serán del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas.
Lunes 02-03-2026
Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos algo fuertes del sector sur hacia la noche. Zonda en Malargue. Probabilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 21°C
Martes 03-03-2026
Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur.. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 28°C | Mínima: 19°C
Miércoles 04-03-2026
Nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 31°C | Mínima: 17°C
Jueves 05-03-2026
Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 16°C
Viernes 06-03-2026
Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.
Máxima: 26°C | Mínima: 14°C