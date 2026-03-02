Alerta por viento Zonda, tormentas y granizo este lunes: ¿Qué pasa en tu zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes convivirán tres fenómenos meteorológicos: soplarán fuertes vientos, habrá tormentas y la posibilidad de granizo.

Según el informe de Defensa Civil durante la mañana, circulación de viento leve del norte, aumentando en intensidad hacia media mañana con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora afectando principalmente Zona Este.

Entre las 12:00 y las 19:00 viento Zonda en Malargüe, precordillera Sur y posible presencia leve en Valle de Uspallata y San Carlos.

Hacia las 16:00 se producirá el ingreso de un viento importante del sur, alcanzando primero la Zona Sur y extendiéndose hacia Zona Norte entre las 18:00 y 19:00.

Este viento del sur presentará ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, afectando de manera significativa a los departamentos del Este.

El fenómeno se prolongará hasta las 03:00-04:00 del martes, con intensidad en disminución.

Alerta por tormenta

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local