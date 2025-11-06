Alerta por tormentas y granizo este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este jueves hay doble alerta: amarilla y naranja. Señaló que habrá tormentas en casi toda la provincia.

Después de varios días de amenazas, finalmente este jueves sí podría haber fuertes tormentas en el territorio. Es por ello que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Naranja que abarca a casi toda la provincia. Las tormentas se sentirían a partir de la noche. En Malargüe y la precordillera, además, soplará viento Zonda.

¿Qué dice la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que la provincia será afectada por tormentas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿A qué hora puede haber tormentas?

Las tormentas pueden suceder durante la noche de este jueves.

¿Cómo estará este jueves 06-11-2025?

El jueves habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Muy inestable. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Viernes 07-11-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Lluvias hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Sábado 08-11-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Domingo 09-11-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas hacia la noche.

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C