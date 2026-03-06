Alerta por crecientes en el Valle de Uco: piden circular con extrema precaución tras las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas en el Valle de Uco entre el jueves por la tarde y la madrugada de este viernes provocaron crecientes en badenes, calles anegadas y complicaciones en caminos rurales de Tunuyán y Tupungato.

Las fuertes lluvias registradas entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes provocaron complicaciones en distintos sectores del Valle de Uco, especialmente en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Si bien no se reportaron daños de gravedad, las autoridades emitieron una alerta por crecientes y anegamientos en caminos y pidieron circular con extrema precaución.

Desde Defensa Civil de San Carlos informaron que las precipitaciones fueron moderadas en todo el departamento. En la localidad de El Cepillo, el pluviómetro registró 3 milímetros de lluvia, mientras que en otras zonas se observaron tormentas eléctricas intermitentes durante la jornada.

Tormenta eléctrica y complicaciones en Tunuyán

En Tunuyán, el director de Defensa Civil, Fabricio González, explicó que el fenómeno fue mayormente eléctrico, aunque las zonas más afectadas se ubicaron en el oeste del departamento, particularmente en los distritos de Los Árboles, Los Chacayes, donde se encuentra el Manzano Histórico, y Algarrobo, en el piedemonte.

Durante el temporal también se registraron crecidas en cauces y badenes, lo que generó inconvenientes en la circulación vehicular. En sectores como San Pablo y Los Árboles, el agua descendió con fuerza desde la montaña y cubrió calles y caminos, transformando algunos badenes en verdaderos cursos de agua.

Además, se brindó asistencia a una familia en Vista Flores que atravesaba una situación de precariedad habitacional.

Caminos rurales afectados en Tupungato

En Tupungato, las lluvias también provocaron complicaciones, principalmente en caminos rurales. Desde el municipio indicaron que las zonas con mayor impacto fueron Santa Clara y Gualtallary, donde se detectaron sectores erosionados por el escurrimiento del agua.

Uno de los puntos más comprometidos fue el camino Estancia Silva, donde se registró socavación en los bordes del camino. Durante la noche, personal municipal debió asistir a un vehículo y una motocicleta que necesitaban cruzar por el sector.

Las cuadrillas trabajaron con maquinaria pesada durante varias horas para realizar tareas de limpieza, despeje de sedimentos y reacondicionamiento del camino, logrando restablecer la transitabilidad. No obstante, se solicita manejar con precaución mientras continúan las tareas de revisión.

Crecientes y barro en la Ruta 89

Las crecientes también afectaron los badenes de la Ruta 89, en el tramo que conecta Tupungato con el Manzano Histórico, donde se registró arrastre de barro, piedras y sedimentos sobre la calzada.

Desde Defensa Civil recordaron que los badenes están diseñados para permitir el paso del agua durante las tormentas, pero advirtieron que el arrastre de material puede volver peligrosa la circulación, especialmente durante o inmediatamente después de las lluvias.