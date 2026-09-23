Alerta naranja por Zonda en Mendoza: ¿a qué hora comunica la DGE qué pasa con las clases este jueves?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la Alerta naranja por viento Zonda en la provincia. La DGE decidió suspender las clases este miércoles 23 de septiembre en algunos departamentos mendocinos y ahora se espera lo que suceda este jueves. Qué deberán esperar las familias mendocinas y cuándo se dará a conocer la información oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el alerta por viento Zonda en casi toda la provincia de Mendoza. Este miércoles la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió suspender las clases en Uspallata, Tupungato y Malargüe. Ahora muchos padres y madres se preguntan qué sucederá este jueves 24 de septiembre en las escuelas cuando los pronósticos anticipan que las ráfagas bajarían al llano.

Qué pasa con las clases este jueves en Mendoza

Por el momento, no está confirmada una suspensión general de clases para este jueves 24 de septiembre. La respuesta llegará durante la noche. La DGE comunicará entre las 20.30 y las 21 si habrá suspensión de las clases presenciales correspondientes al turno mañana de este jueves, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de los organismos de prevención. Este miércoles, el organismo había informado que continuaría monitoreando los reportes y que comunicaría las novedades a las 21.

Este miércoles, la suspensión preventiva alcanzó a Uspallata, Tupungato y Malargüe para los turnos vespertino y nocturno. En esas localidades, las escuelas debieron trasladar las actividades a la modalidad virtual mediante las plataformas educativas establecidas por la DGE.

La situación puede modificarse en función de los nuevos informes meteorológicos y de las recomendaciones de Defensa Civil.

Alerta naranja por Zonda: qué zonas de Mendoza están alcanzadas

El SMN elevó a alerta naranja el nivel de advertencia para gran parte de la provincia. El área comprende todo el Gran Mendoza, el Valle de Uco y sectores del sur provincial, mientras que otras zonas permanecen bajo alerta amarilla.

La advertencia naranja implica un escenario de mayor riesgo por la intensidad del fenómeno. De acuerdo con el pronóstico difundido, el viento Zonda podría registrar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 90 km/h en las zonas alcanzadas por el nivel naranja.

El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y muy bajos niveles de humedad, condiciones que también pueden generar complicaciones en las actividades cotidianas.

En tanto, la zona cordillerana quedó bajo alerta amarilla, al igual que Lavalle y el este de la provincia, “el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.

Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

El pronóstico anticipa para este jueves 24 de septiembre una jornada con ascenso de la temperatura y presencia de viento Zonda en distintos sectores. En el área de Ciudad de Mendoza, Las Heras y Luján de Cuyo se espera Zonda moderado a fuerte, mientras que en Uspallata también se prevé viento de intensidad considerable.

En el Valle de Uco se anticipa Zonda moderado y en el sur provincial, particularmente en San Rafael y Malargüe, el fenómeno podría presentarse con mayor intensidad. Además, se esperan nevadas moderadas en la cordillera y una temperatura máxima que podría superar los 30° C.