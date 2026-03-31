Alerta naranja por tormentas y granizo en Mendoza: a qué hora llegan y qué zonas serán afectadas

Alerta naranja por tormentas y posible caída de granizo, con condiciones que podrían volverse severas durante la tarde y la noche de este martes. El fenómeno afectará a gran parte de la provincia y obligará a extremar precauciones ante lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica.

La provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta naranja por tormentas fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que la Dirección de Defensa Civil advirtió por la posible caída de granizo en distintas zonas. El fenómeno afectará a gran parte del territorio durante la tarde y noche de este martes, con condiciones que podrían ser localmente severas.

Según el reporte oficial, las tormentas podrían ser localmente severas, con lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados de precipitación de entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.

Las zonas más comprometidas abarcan el Gran Mendoza, incluyendo Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo, además de Lavalle, el Este provincial, el Valle de Uco y el Sur, con excepción de Malargüe.

A qué hora se esperan las tormentas en Mendoza

De acuerdo al detalle meteorológico, la jornada del martes comenzará con nubosidad variable, pero la inestabilidad irá en aumento con el correr de las horas.

El desarrollo de tormentas está previsto para la tarde noche, principalmente en sectores del Oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur. Con el avance de las horas, estos fenómenos se irán desplazando hacia otras regiones, alcanzando el Gran Mendoza y el Este provincial cerca de las 22 horas.

Durante la noche, además, se espera el ingreso de viento del sur, lo que favorecerá la intensificación de las precipitaciones y un cambio en las condiciones térmicas. Las lluvias podrían extenderse durante la madrugada del miércoles, especialmente en el Este y el Sur provincial.

No se descarta la caída de granizo, con mayor probabilidad en el Valle de Uco y sectores del Sur, donde las condiciones atmosféricas serán más inestables.

Cómo seguirá el tiempo el miércoles

Para el miércoles 1 de abril, el SMN prevé una mejora gradual, aunque persistirá la inestabilidad durante la madrugada y primeras horas del día, bajo un nivel de alerta.

El viento del sur provocará un descenso de la temperatura, con una máxima estimada de 24°C, bastante por debajo de los valores del martes, que alcanzarán los 32°C. Si bien las condiciones tenderán a estabilizarse hacia el mediodía, no se descartan nuevas precipitaciones aisladas durante la noche, especialmente en el Este y el Gran Mendoza.