Alerta amarilla por Zonda en Mendoza este sábado: qué zonas afectará

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este sábado 13 de septiembre en Mendoza. La máxima alcanzará los 27°C y varias zonas de la provincia se verán afectadas por ráfagas moderadas a fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este sábado 13 de septiembre en distintos puntos de la provincia de Mendoza. El fenómeno estará acompañado por un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima prevista de 27°C y condiciones de poca nubosidad, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

El informe oficial detalla que el viento Zonda afectará principalmente a los departamentos de Malargüe, San Carlos, Tupungato y Tunuyán, además de sectores de la cordillera. En paralelo, se encuentra activa otra alerta amarilla por viento para el Gran Mendoza y la zona Este de la provincia, donde se esperan ráfagas moderadas a fuertes del sudeste.

El viento Zonda suele provocar complicaciones en la salud y en la vida cotidiana de los mendocinos. Las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición al aire libre durante las ráfagas más intensas.

Mantenerse hidratado y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Asegurar objetos en patios, balcones y techos para prevenir accidentes.

Cuál es el pronóstico del tiempo para Mendoza este fin de semana

Sábado 13 de septiembre

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 27°C | Mínima: 10°C

Domingo 14 de septiembre

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 14°C