Alerta Amarilla por fuertes tormentas este lunes: ¿a qué hora y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que puede llover y eventualmente caer granizo en gran parte de la provincia durante este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes puede haber tormentas con posibilidad de granizo en gran parte de la provincia. Las zonas que estarían afectadas son el Este, Valle de Uco y el Sur provincial. Las tormentas se darían entre la tarde y la noche de este lunes.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará este lunes 05-01-2026?

Este lunes estará caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Martes 06-01-2026

El martes estará parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 22°C

Miércoles 07-01-2026

Nubosidad variable con lluvias y tormentas, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Jueves 08-01-2026

Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 19°C

Viernes 09-01-2026

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 33°C | Mínima: 17°C