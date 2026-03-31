Alerta Amarilla este martes por tormentas y granizo: ¿dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta meteorológica por fuertes lluvias y la posibilidad de granizo. Afectaría a casi toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla por tormentas y granizo en la provincia. Esta vez abarca a casi toda la región y podría afectar los oasis cultivados de Mendoza.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla por tormentas señala que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

Alerta Amarilla por tormentas: ¿en dónde sería y a qué hora?

La Alerta Amarilla se daría en toda la provincia y comenzaría durante la noche de este martes y se prolongaría en la madrugada del miércoles.

¿Cómo estará este martes 31-03-2026?

Este martes estará caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 21°C

¿Qué pasa el miércoles 01-04-2026?

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable el noreste provincial en la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 22°C

¿Cómo estará el jueves 02-04-2026?

El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C

Viernes 03-04-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 15°C

Sábado 04-04-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 16°C