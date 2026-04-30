Adónde podés retirar los cupones para ganarte un auto 0 km en la Maratón Otoño por la Vida 2026

La Maratón Otoño por la Vida 2026 vuelve a convocar a miles de mendocinos con una jornada cargada de actividades para toda la familia, pero también el sorteo en el que te podés llevar un Fiat Cronos a tu casa. Mirá adónde podés retirar los cupones y cómo participar.

La Maratón Otoño por la Vida vuelve a reunir a miles de mendocinos el próximo domingo 10 de mayo, pero este año suma un incentivo especial: la posibilidad de participar por el sorteo de un auto 0 km en el aniversario de Canal 9 Televida, que celebra 61 años juntos.

Maratón Otoño por la Vida: dónde retirar los cupones para participar por el auto 0 km

El domingo 10 de mayo se realiza una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida, el evento deportivo y cultural que cada año convoca a miles. Este 2026, el 9 Televida festeja 61 años junto a los mendocinos de una manera muy especial que contará con el show de tres bandas mendocinas y el cierre de Camilú.

Además, se realizará el tradicional sorteo del auto 0 km, pero atención porque aquellos que quieran participar deberán retirar un cupón gratuito en distintos puntos habilitados de la Ciudad de Mendoza.

Los lugares disponibles son:

Gimnasios municipales de la Ciudad

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Stand ubicado en San Martín y Las Heras

La entrega de cupones se realiza de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Para participar, es necesario ser mayor de 18 años y completar el cupón con los datos personales.

Una vez completado, el cupón debe ser depositado el mismo día del evento en la zona de largada, ubicada en los Portones del Parque General San Martín.

El sorteo del auto 0 km se realizará al cierre de la jornada, como parte de las actividades finales de la Maratón Otoño por la Vida, uno de los eventos más esperados del calendario mendocino.

El show exclusivo de Camilú

La jornada contará con un importante despliegue artístico, con la participación de bandas locales y el esperado show de Camilú, una de las artistas emergentes más destacadas del pop argentino.

Camilú ya acumula un recorrido notable: dos nominaciones a los Latin Grammy (2023 y 2025), colaboraciones con artistas de renombre como David Bisbal, Abel Pintos y Alex Ubago, y presencia en festivales internacionales como Viña del Mar.