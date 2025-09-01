Aceite de oliva en el pelo: ¿remedio natural o riesgo capilar?

Aunque se promociona como solución natural para hidratar y fortalecer el cabello, su uso frecuente puede generar efectos no deseados. Qué dicen los especialistas sobre esta tendencia viral y cómo evitar daños capilares innecesarios.

Cada vez más personas se suman a la tendencia de aplicar aceite de oliva en el cabello como tratamiento casero para hidratar, dar brillo o combatir el frizz. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica, popularizada en redes sociales como TikTok, puede generar efectos adversos si no se adapta al tipo de pelo ni se aplica correctamente. ¿Qué dice la evidencia científica y qué precauciones conviene tener?

Según un estudio publicado en el International Journal of Trichology, el aceite de oliva contiene antioxidantes como la vitamina E y alcoholes fenólicos que ayudan a proteger el cabello de los rayos UV. También se le atribuyen propiedades antifúngicas que podrían ralentizar el desarrollo de hongos como la Candida albicans, vinculados a infecciones del cuero cabelludo. No obstante, los beneficios no son universales y su uso indiscriminado puede traer complicaciones.

En cabellos finos o lacios, el aceite tiende a apelmazar la fibra capilar, restando volumen y dejando una textura fibrosa. “Es un aceite pesado, difícil de enjuagar, y puede generar acumulación de residuos si se usa con frecuencia”, explica la dermatóloga capilar Alejandra Clerici. Además, en cueros cabelludos sensibles o con tendencia a la caspa, puede obstruir folículos y agravar la irritación.

La Alianza para la Psoriasis y la Artritis Psoriásica reconoce que el aceite de oliva puede aliviar placas secas en pacientes con psoriasis, pero aclara que no reemplaza tratamientos médicos. En ese sentido, los especialistas recomiendan aplicarlo solo en medios y puntas, evitar el contacto con la raíz y limitar su uso a una vez por semana como máximo.

Otro punto crítico es su baja tolerancia al calor. Usarlo antes de planchitas o secadores puede dañar la fibra capilar, ya que el aceite no está formulado para resistir altas temperaturas. “Muchas personas lo aplican como si fuera un protector térmico, y eso puede terminar debilitando el pelo”, advierte Clerici.

La tendencia de usar aceite de oliva como mascarilla capilar se apoya en tradiciones mediterráneas y en la búsqueda de alternativas naturales. Sin embargo, los expertos sugieren optar por aceites más livianos, como el de coco o jojoba, que ofrecen hidratación sin saturar el cabello. También recomiendan hacer una prueba en la piel antes de usarlo, para descartar reacciones alérgicas.