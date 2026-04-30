Acceso Este: cuándo comienzan las obras y cómo impactarán en el tránsito

El proyecto de ampliación y remodelación del Acceso Este en Guaymallén entró en su etapa final y comenzarán a trabajar en la tercera trocha.

Las esperadas obras en el Acceso Este de Guaymallén están cada vez más cerca de comenzar. Se trata de una intervención clave sobre uno de los corredores viales más importantes de Mendoza, que incluirá la construcción de una tercera trocha, mejoras en la calzada y un reordenamiento integral del tránsito.

Según confirmaron autoridades municipales, el inicio de los trabajos depende de las últimas instancias administrativas del proceso licitatorio. Si se cumplen los plazos previstos, las obras en el Acceso Este podrían comenzar entre fines de mayo y principios de junio.

Actualmente, se aguarda la definición de la empresa adjudicataria y la aprobación de la documentación técnica y legal, pasos necesarios antes del despliegue en el terreno.

Qué trabajos se realizarán en el Acceso Este

El proyecto contempla una intervención integral de casi 12 kilómetros dentro del departamento de Guaymallén, en un tramo clave del corredor que conecta el Gran Mendoza.

Entre los principales trabajos que se harán sobre la calzada, desde el municipio destacaron la construcción de la tercera trocha, reencarpetado y reparación de la calzada, optimización de colectoras y mejoras en la señalización y seguridad vial.

La obra será ejecutada por tramos, lo que permitirá avanzar de manera progresiva sobre distintos sectores.

Cómo serán los cortes y desvíos de tránsito

Uno de los puntos que más preocupa a los conductores es el impacto en la circulación. Desde el municipio anticiparon que habrá cortes parciales en algunos sectores y cortes totales en el tramo central, donde las tareas serán más complejas.

En los extremos este y oeste, las interrupciones serán menores y con plazos más cortos. Sin embargo, en la zona central, el corte total podría extenderse entre 20 y 28 meses, de acuerdo con la planificación inicial.

Ante el inicio de las obras en el Acceso Este, el municipio ya puso en marcha un plan de contingencia para ordenar el tránsito y reducir el impacto en la circulación diaria.

Entre las medidas previstas se incluyen:

Refuerzo de controles de tránsito

Prohibición estricta de estacionamiento en colectoras

Reorganización de sentidos de circulación

Mayor presencia de inspectores en puntos clave

El objetivo es garantizar que las vías alternativas funcionen con fluidez mientras duren los trabajos.