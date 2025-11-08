24 Horas de Todo Corazón: en solo 13 horas se recaudaron más de $81 millones

Mendoza vive el evento solidario más importante de la provincia, las 24 Horas De Todo Corazón. Todavía podés colaborar y disfrutar de todos los eventos este sábado, mirá cómo sumarte.

La provincia vive el evento solidario más grande de Mendoza: las 24 Horas de Todo Corazón. La edición 2025 comenzó este viernes a las 20 y, en las primeras 13 horas de recaudación, ya alcanzó una cifra histórica: $81.575.500 destinados a 21 instituciones mendocinas que participan del programa solidario.

Este encuentro, que se extiende hasta este sábado a las 20, reúne a miles de mendocinos, organizaciones, artistas y voluntarios con un único objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan. A lo largo de toda la provincia se realizan actividades para colaborar con la campaña, combinando música, gastronomía, arte y participación comunitaria.

En las primeras 13 horas se recaudó $81.575.500.

Gato y Cueca solidaria: el gran atractivo del Parque Central

El Parque Central se convirtió en el epicentro de las jornadas solidarias del 7 al 9 de noviembre, con una propuesta pensada para disfrutar en familia. El momento más esperado será este sábado a las 17:30, cuando se realice el Gato y la Cueca solidaria más grande del país, guiada por profesores de danza.

Desde la organización invitan a los asistentes a participar con pañuelos y remeras blancas, para convertir el evento en una postal de unión, compromiso social y tradición mendocina. Además, habrá shows en vivo, peñas folklóricas, actividades culturales, food trucks y propuestas recreativas para todas las edades. Los camiones gastronómicos de AMEGAM ofrecerán una variedad de platos, integrando sabor y solidaridad.

Los clásicos costillares, el sello de Godoy Cruz

Este sábado, desde las 10, el Parque San Vicente de Godoy Cruz volverá a llenarse de aromas con los costillares solidarios, una de las actividades más concurridas de las 24 Horas de Todo Corazón. Como cada año, lo recaudado será destinado a más de 20 instituciones sociales de Mendoza. El evento contará con la presencia de la Escuela de Danza de la Federación Gaucha, peñas populares y actividades folklóricas para toda la familia.

Las Heras también se suma con gastronomía y espectáculos

El Parque de la Familia será otra sede clave en esta edición 2025. Desde las 10 de la mañana habrá música en vivo, feria de emprendedores, teatro infantil, exhibiciones de autos Ford Falcón, adiestramiento canino y actividades para adultos mayores. En la propuesta gastronómica se destacan las pizzas de Coronel Rodríguez, empanadas y sándwiches de pernil, sumándose a la campaña solidaria.

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Para quienes deseen colaborar, hay distintas formas de sumarse:

Plataforma online: ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página.

Código QR: disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular.

Puntos fijos de recaudación: Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén)

Transferencia: al alias 24SOLIDARIA.

Líneas de contacto: WhatsApp o llamadas al 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización recordaron que, al donar por billetera virtual, la cuenta figura a nombre de Montemar Compañía Financiera, agente recaudador elegido por las instituciones participantes.