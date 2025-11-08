24 Horas De Todo Corazón: en 23 horas se recaudaron más de $190 millones

Cuándo falta solo una hora para el cierre de esta nueva edición de las 24 Horas De Todo Corazón, se recaudó más de $190 millones que serán destinados a ayudar a 21 instituciones mendocinas de bien público.

Mendoza se va preparando para el cierre de las 24 Horas de Todo Corazón de este año. Luego de 23 horas del comienzo de esta edición, la recaudación ya alcanzó una cifra histórica: $198.899.400. El importe total será destinado a 21 instituciones mendocinas que participan de este programa solidario.

Las 24 horas de Todo Corazón comenzó a las 20 de este viernes y se extenderá hasta sábado a las 20 horas. Esta jornada reúne a miles de mendocinos, organizaciones, artistas y voluntarios con un único objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan.

Así se vivió este sábado solidario entre folclore y costillares

El espíritu solidario y la tradición se unieron este sábado en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, donde la Federación Gaucha de Mendoza fue protagonista con una destacada presentación en el marco de las 24 Horas de Todo Corazón.

La Escuela de Danza de la Federación Gaucha llenó de color y ritmo el escenario con un repertorio de danzas folclóricas argentinas.

Esta jornada que también contó con peñas populares, comidas típicas y espectáculos en vivo, todo en el marco del evento solidario más grande de la provincia.

La presentación folclórica estuvo a cargo de la Federación Gaucha que desplegó intervenciones llenas de música y baile.