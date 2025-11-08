24 Horas de Todo Corazón 2025: durante la jornada del viernes se juntó $40.808.100

Todavía no termina la maratón solidaria y la cifra ya es altísima. Mira cómo podés sumar tu granito de arena y ayudar desde cualquier lugar.

Este viernes a las 20 comenzó el evento solidario más importe de Mendoza, las 24 Horas De Todo Corazón, mediante el cual se recaudan fondos para ser donados a las 21 instituciones que forman parte de esta maratón solidaria en esta edición 2025. Tan solo pasaron 4 horas de este evento para todos los mendocinos y ya la recaudación es de $40.808.100.

Desde temprano, los ayudantes de la fundación se ubicaron en diferentes puntos del centro mendocino con las alcancías, recogiendo las donaciones que los mendocinos hacían llegar.

Desde Luján de Cuyo, la municipalidad, empresarios y cientos de vecinos se sumaron a la propuesta en el Parque Ferri con un gran line-up que copó el escenario: Ambrosio Cantú, Los Blanes y La Huella, junto al patio de comidas de la colectividad española, libanesa, italiana y criolla.

Al mismo tiempo, en Guaymallén, el Predio de la Virgen se tiñó con luces rojas. Allí el cocinero Nico Bedorrou y los chefs del IGA (Instituto de Gastronomía de Mendoza), se sumaron con más de 1.000 exquisitos choripanes junto a la música de Ensamble de jazz, Carlos Alcaraz, Juan Pablo Valdebenito, Belén Giménez, Ensamble Latinoamericano OTF, Escuela Municipal de Danzas y Ensamble Escuela de Rock.

Desde el Parque Central, cientos de mendocinos se congregaron para disfrutar de mucha música, desde diferentes dj a que Vuelvan Los Lentos, acompañados por más de 10 food trucks de AMEGAM que también continuarán durante toda la jornada del sábado.

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón

La Fundación de Todo Corazón realiza cada año este evento que no sería lo mismo sin la ayuda de toda la comunidad mendocina. Es por eso que aquellos que quieran sumarse con sus donaciones, este 2025, lo pueden hacer de diferentes maneras:

Plataforma online : entrás a detodocorazón.org.ar y donás.

: entrás a También podés escanear el código QR que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida.

que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida. Puntos de recaudación : si pasás por el Nudo Vial podés dejar tu donación. También hay alcancías en Costanera y Beltrán (Ciudad) y en Pedro Molina y Costanera (Guaymallén).

: si pasás por También hay alcancías en (Ciudad) y en (Guaymallén). También se puede donar por transferencia al alias 24SOLIDARIA, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp a los números 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización aclararon que, al realizar una donación con billetera virtual, la cuenta aparece a nombre de Montemar Compañía Financiera, ya que la firma fue elegida por las instituciones participantes como agente recaudador de esta nueva edición solidaria.