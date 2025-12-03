¿Y con los gatos qué hacemos? así se dividieron las mascotas tras el divorcio de Gime Accardi y Nico Vázquez

La ruptura de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino abrió interrogantes sobre la vida cotidiana. La actriz contó contó cómo quedó la tenencia de las mascotas que compartía el matrimonio.

La noticia del divorcio entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sorprendió al mundo del espectáculo. Después de casi dos décadas juntos, la pareja decidió poner fin a su relación, pero lo que más llamó la atención fue cómo resolvieron la convivencia con sus tres gatos, que se convirtieron en protagonistas de esta nueva etapa.

En declaraciones recientes, Accardi explicó que los felinos quedaron bajo su cuidado principal. La actriz aseguró que los animales forman parte de su vida cotidiana y que la decisión se tomó pensando en su bienestar. “Son mi familia”, expresó, dejando en claro que la prioridad fue mantener la estabilidad de las mascotas.

“Nosotros compartíamos tres gatos, pero bueno, es difícil sacar a un gato o dividir los tres gatos. O dividir a los tres gatos, que sería la muerte sacarlos de la casa. Toda la dinámica está compuesta para que ellos entren, salgan, porque todas las puertas están siempre abiertas”, explicó la actriz.

El acuerdo con Vázquez fue cordial y sin conflictos. El actor conserva vínculo con los gatos y puede visitarlos, en un esquema similar al de una custodia compartida de mascotas. De esta manera, ambos lograron que la separación no afecte la rutina de los animales, que continúan recibiendo el cariño de los dos.

La historia pone en agenda un tema cada vez más frecuente: qué pasa con las mascotas en los divorcios. En este caso, la pareja eligió un esquema flexible y respetuoso, que evita cambios bruscos y garantiza que los gatos sigan en contacto con ambos.

Accardi también agradeció el apoyo de sus seguidores, que acompañaron el proceso con mensajes de afecto. La actriz destacó que, más allá de la ruptura, existe un respeto mutuo y un compromiso por mantener la armonía en torno a los animales.

Por su parte, Vázquez expresó que los gatos siguen siendo parte de su vida, aunque ya no conviva con ellos. El actor remarcó que la separación no implica cortar vínculos afectivos y que siempre estará presente en la vida de las mascotas.