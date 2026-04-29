Franco Colapinto se mostró muy enamorado en Miami junto a su novia Maia Reficco

El piloto argentino y la actriz confirmaron su relación con un paseo romántico por las playas de Miami, en la previa del Gran Premio de Fórmula 1. Días antes ya se habían dejado ver juntos en Buenos Aires durante el show de Alpine en Palermo.

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco ya no es un secreto. El piloto argentino y la actriz fueron captados en un video caminando juntos por las playas de Miami.

En Buenos Aires, Reficco acompañó a Colapinto durante el road show de Fórmula 1 en Palermo, donde el piloto condujo el histórico Lotus E20 de Alpine. Allí, la artista compartió imágenes en sus redes sociales y se la vio en el box, lo que se tomó como una confirmación del vínculo sentimental entr ellos. Ahora los enamorados aparecieron en Miami, relajados y sonrientes, disfrutando de un paseo romántico frente al mar.

El video, difundido por distintos portales y periodistas especializados, muestra a la pareja caminando de la mano y sin intención de ocultarse. El periodista Gustavo Méndez fue uno de los que aportó pruebas del romance, al publicar imágenes que rápidamente se replicaron en medios nacionales e internacionales. “Se los ve felices, disfrutando de la playa y muy cómplices”, señaló en sus redes.

La repercusión fue inmediata. En Argentina, la noticia ocupó espacio en programas de espectáculos y portales digitales, mientras que en Miami el video circuló en paralelo a la expectativa por el Gran Premio de Fórmula 1, donde Colapinto se prepara para competir con Alpine. Los seguidores celebraron la oficialización del romance y destacaron la naturalidad con la que la pareja decidió mostrarse en público.

Colapinto, de apenas 22 años, atraviesa un momento decisivo en su carrera deportiva. Su participación en la Fórmula 1 lo posiciona como uno de los talentos argentinos más prometedores en el automovilismo internacional. En la previa de la competencia, también visitó el predio de Inter Miami, donde se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, posando con camisetas personalizadas y sumando otro hito mediático a su estadía.

Por su parte, Maia Reficco continúa consolidando su carrera como actriz y cantante. Reconocida por su talento y carisma, la artista había declarado en entrevistas recientes: “Prefiero que mi vida privada se mantenga en un lugar íntimo, pero estoy feliz”. Esa frase cobra mayor relevancia tras la difusión de las imágenes que la muestran junto a Colapinto en Miami.