Escándalo y fallo judicial: el hijo de Florencia Peña contó el calvario de amenazas y extorsiones que vivió con su madre

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, rompió el silencio luego de que se conociera la resolución judicial que condenó a una familia vecina de su barrio privado de Pilar por estafas, amenazas y extorsiones. Todos los detalles del macabro accionar que soportaron durante 4 años, en esta nota.

Durante cuatro años guardó un angustiante silencio, pero finalmente la Justicia le dio la razón. Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, rompió el silencio y habló abiertamente sobre la pesadilla que vivió tras ser amenazado, extorsionado y estafado por una amiga y vecina de su barrio privado en Pilar. Luego de una minuciosa investigación que derivó en allanamientos y en una condena penal contra los responsables, el joven de 17 años relató el impacto emocional que le provocó el engaño y cómo su familia logró salir adelante.

El conflicto se remonta a cuando la actriz se mudó al exclusivo country bonaerense y entabló amistad con sus vecinos. En ese entorno, Juan —que en ese entonces tenía 14 años— comenzó una estrecha amistad con Candela, una joven del vecindario que en aquel momento tenía 17/18 años. Lo que parecía un vínculo cotidiano derivó en un infierno cuando la joven y su madre comenzaron a manipularlo y chantajearlo.

El modus operandi: gastos con tarjeta, amenazas y pedidos de 500 dólares

El calvario comenzó cuando Florencia Peña detectó consumos no autorizados en sus tarjetas de crédito a través de aplicaciones móviles. Tras desconocer los pagos, las sumas se duplicaron. Asustado, el propio Juan terminó confesándole a su madre la aterradora verdad: su amiga y la madre de esta lo tenían amenazado y le exigían dinero a cambio de no filtrar información íntima o falsa a los medios de comunicación.

Según detalló el periodista Pepe Ochoa, el chantaje alcanzó niveles extremos: “Para Juan fue una estafa emocional. Le pedían cada cuatro días 500 dólares”. Ante la gravedad de la situación, la actriz contrató abogados e inició una denuncia penal. Una pericia informática logró rastrear la dirección IP de los mensajes anónimos hasta la vivienda de los sospechosos, donde la Justicia ordenó un allanamiento e incautó teléfonos y computadoras con pruebas contundentes.

“A las personas malas les pasan cosas malas”: la palabra de Juan Otero

Tras confirmarse que los imputados aceptaron la culpabilidad en un juicio abreviado para evitar ir a prisión con la pena máxima, Juan Otero habló sin filtros sobre el dolor procesado: “Hoy estoy bien; fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve. Esta chica sabía lo que estaba haciendo; no era una persona inocente”, lanzó el joven.

Otero remarcó la importancia del sostén de sus padres para superar el trauma: “En su momento la pasé mal; mi papá y mi mamá me apoyaron. Fue un momento duro, pero salimos adelante. La Justicia resolvió muy bien, así que ya está. Hay que soltar; el tiempo se lo lleva todo y estoy viviendo el presente”, concluyó aliviado.