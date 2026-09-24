El horóscopo lanzó una advertencia: hay una tentación dando vueltas y estos signos deben pensar antes de responder

La Luna en Piscis puede aumentar la sensibilidad y hacer que algunas emociones se vuelvan difíciles de controlar. Para algunos signos, una persona, una propuesta o una decisión puede resultar demasiado tentadora. Qué te deparan los astros este jueves.

El horóscopo de hoy, jueves 24 de septiembre, llega con un cielo cargado de emociones. La Luna transita Piscis en fase creciente, mientras el Sol y Mercurio permanecen en Libra, Venus avanza por Escorpio y Marte continúa en Cáncer.

La combinación pone el foco en los vínculos, los deseos y esas decisiones que parecen pequeñas pero pueden terminar teniendo consecuencias.

Además, durante la jornada la Luna forma una cuadratura con Urano y más tarde un trígono con Venus. El Sol también se enfrenta a Neptuno, una configuración que, dentro de la interpretación astrológica, puede asociarse con emociones intensas, cambios inesperados y cierta dificultad para distinguir entre lo que realmente querés y lo que simplemente te tienta en el momento.

Por eso, hoy la pregunta no es solamente qué querés hacer, sino si realmente te conviene hacerlo.

Virgo

Una situación que creías completamente cerrada puede volver a despertar tu interés. Puede tratarse de una persona, una conversación o incluso una propuesta que habías decidido dejar de lado.

La tentación estará en volver atrás sin pensar en las razones por las que habías tomado distancia.

Amor: cuidado con confundir nostalgia con ganas de volver.

Trabajo y dinero: una propuesta rápida puede parecer mejor de lo que realmente es. Revisá los detalles.

Tu clave de hoy: no tomes una decisión solamente porque algo conocido volvió a aparecer.

Libra

El Sol y Mercurio continúan en tu signo y vas a tener mucha más claridad para decir lo que querés. Pero justamente por eso alguien puede intentar convencerte de hacer algo que no tenías previsto.

Podés sentirte tentado a aceptar para evitar una discusión o para mantener la armonía.

Amor: no digas que sí solamente para no perder a alguien.

Trabajo y dinero: una oportunidad puede ser interesante, pero no necesitás responder inmediatamente.

Tu clave de hoy: pensá qué querés vos antes de pensar qué esperan los demás.

Escorpio

Venus continúa transitando tu signo y puede intensificar los deseos. Hoy algo o alguien puede despertar una curiosidad difícil de ignorar.

El problema aparece cuando esa curiosidad te lleva a cruzar un límite que vos mismo habías marcado.

Amor: una persona podría despertar tus celos o tus ganas de comprobar algo. No investigues antes de hablar.

Trabajo y dinero: cuidado con una compra que justificás solamente porque “te la merecés”.

Tu clave de hoy: no todo lo que deseás necesitás tenerlo.

Sagitario

Una invitación inesperada puede cambiar tus planes. Lo atractivo será justamente que aparece de manera espontánea y rompe con la rutina.

Antes de aceptar, preguntate si realmente querés hacerlo o si simplemente te entusiasma la novedad.

Amor: alguien puede proponerte algo que no esperabas.

Trabajo y dinero: evitá comprometer plata en una idea que todavía no conocés bien.

Tu clave de hoy: entusiasmo sí, apuro no.

Capricornio

Podés sentir que necesitás una distracción. Y justamente ahí aparece la tentación: comprar algo, aceptar una invitación o involucrarte en una situación que sabés que puede complicarte.

No necesitás resolver un mal día tomando una mala decisión.

Amor: alguien puede ofrecerte atención justo cuando más la necesitás.

Trabajo y dinero: controlá los gastos impulsivos.

Tu clave de hoy: no confundas alivio momentáneo con una buena decisión.

Acuario

Algo que comienza como una charla casual puede terminar despertando tu interés. Podés descubrir una posibilidad que hasta ahora no habías considerado.

La tentación estará en querer avanzar demasiado rápido.

Amor: no armes una historia completa antes de conocer las intenciones de la otra persona.

Trabajo: una conversación puede convertirse en una oportunidad.

Tu clave de hoy: dejá que las cosas avancen a su propio ritmo.

Piscis

La Luna está en tu signo y puede hacer que todo se sienta más intenso. Una mirada, un mensaje o una conversación pueden tener para vos un significado mucho mayor del que realmente tienen.

No tomes una decisión definitiva desde una emoción pasajera.

Amor: alguien del pasado puede volver a ocupar tus pensamientos.

Trabajo y dinero: no aceptes algo solamente porque te entusiasma en el momento.

Tu clave de hoy: sentí todo lo que tengas que sentir, pero decidí después.

Aries

Hoy podés tener ganas de hacer algo simplemente porque estás cansado de esperar. La tentación puede aparecer en forma de una decisión rápida.

Y aunque actuar es parte de tu naturaleza, esta vez conviene frenar unos minutos.

Amor: una reacción impulsiva puede generar una discusión innecesaria.

Trabajo: no respondas un mensaje importante mientras estés enojado.

Tu clave de hoy: esperá antes de actuar.

Tauro

Una compra, una persona o una propuesta puede parecer exactamente lo que estabas buscando.

Pero hoy necesitás distinguir entre deseo y necesidad.

Amor: alguien puede volver a buscarte y despertar emociones que creías superadas.

Dinero: antes de gastar, esperá 24 horas.

Tu clave de hoy: no tomes decisiones permanentes por emociones pasajeras.

Géminis

Una conversación puede comenzar de manera inesperada y terminar despertando mucha curiosidad.

El problema es que podrías interpretar demasiado rápidamente las palabras de la otra persona.

Amobr: no leas entre líneas cuando podés preguntar directamente.

Trabajo: una propuesta puede interesarte, pero necesitás más información.

Tu clave de hoy: preguntá antes de sacar conclusiones.

Cáncer

Marte continúa en tu signo y puede hacer que reacciones con mayor intensidad. Si sentís que alguien está ocupando tu lugar, tu primera reacción podría ser marcar territorio.

Pero esa actitud puede terminar produciendo exactamente lo contrario de lo que querés.

Amor: no conviertas una sospecha en una acusación.

Trabajo: evitá discutir por algo que todavía no está confirmado.

Tu clave de hoy: hablá de lo que sentís sin atacar.

Leo

Algo que inicialmente parece solamente divertido podría convertirse en una oportunidad interesante. Pero necesitás saber dónde termina el entusiasmo y dónde comienza el riesgo.

No aceptes solamente porque querés demostrar que podés hacerlo.

Amor: alguien puede llamar tu atención de manera inesperada.

Dinero: cuidado con gastar para impresionar.

Tu clave de hoy: no necesitás demostrar nada.

Los signos que deberían tener más cuidado con la tentación

Dentro de esta lectura astrológica, Escorpio, Piscis, Cáncer y Libra son los que tienen una advertencia especial este jueves.

Para algunos, la tentación puede aparecer en forma de una persona. Para otros, puede tratarse de una compra, una propuesta laboral, una conversación pendiente o simplemente las ganas de hacer algo que después podría traer consecuencias.

La clave del día es sencilla: no todo lo que te atrae en este momento necesariamente te conviene.

La Luna y los astros de este jueves 24 de septiembre

La Luna transita Piscis en fase gibosa creciente, con una iluminación superior al 90%, mientras se acerca a la Luna llena del 26 de septiembre. El Sol está en los primeros grados de Libra y Mercurio también permanece en ese signo. Venus se encuentra en Escorpio, Marte en Cáncer y Júpiter en Leo.

Durante el día, la Luna forma una cuadratura con Urano y posteriormente un trígono con Venus. Más tarde, el Sol forma una oposición con Neptuno. En la interpretación astrológica, estos movimientos se relacionan con cambios repentinos, sensibilidad, deseos y cierta tendencia a idealizar situaciones.

Por eso, este jueves puede ser mejor mirar dos veces antes de actuar. Una tentación puede durar unos minutos; las consecuencias de una decisión impulsiva, bastante más.