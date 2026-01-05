El drama de “Francisquito” Tinelli: no tiene plata ni para la SUBE

En medio de la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli, su hijo enfrenta serias dificultades económicas para sostenerse de manera independiente, quedando expuesto a la realidad que golpea al clan familiar.

El apellido Tinelli vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez por el delicado presente de Francisco Tinelli, el hijo mayor de Marcelo y Paula Robles. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, el joven de 27 años estaría atravesando un momento económico complicado luego de que su padre decidiera dejar de sostener económicamente a sus hijos mayores.

La situación de Francisco se volvió pública en los últimos días, cuando se reveló que actualmente vive en un departamento que alquila su madre, Paula Robles, ya que él mismo no puede afrontar los gastos de vivienda. Este detalle expuso la magnitud de la crisis que enfrenta el DJ, quien hasta hace poco estaba acostumbrado a un estilo de vida muy diferente.

En paralelo, se supo que Marcelo Tinelli habría tomado la decisión de cortar la ayuda económica a sus hijos, lo que afectó especialmente a Candelaria y Francisco. Mientras Micaela continúa con su marca de ropa y Juanita se mantiene en el modelaje, los dos hermanos del medio estarían atravesando las mayores dificultades.

En el caso de Francisco, su trabajo como DJ y su participación en la marca de ropa de su hermana no serían suficientes para cubrir sus gastos. A esto se suma que, según versiones televisivas, el joven no puede comprarse un auto y se traslada utilizando la tarjeta SUBE, un cambio radical respecto a la vida que llevaba antes.

El entorno mediático también recordó que la situación de Francisco se agravó tras un accidente automovilístico que protagonizó el verano pasado en Punta del Este que lo obligó a modificar su rutina y que habría impactado en su economía. Su padre se habría cansado y decidió cortar la manutención del joven.

La periodista Noelia Santone aseguró en Infama que “Francisco está viviendo en un departamento chiquito y ahora se está bancando él”, mientras que Marcela Tauro confirmó la misma información, destacando que el joven se encuentra en un proceso de independencia forzada.