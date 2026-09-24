Benja Amadeo cantaba en la Plaza Independencia cuando un pedido inesperado lo dejó sin palabras

El cantante llegó a Mendoza para realizar una de sus tradicionales “juntadas” antes de su próximo show, y frente a miles de fanáticos compartió sus canciones más reconocidas.

El músico y actor Benja Amadeo desembarcó en Mendoza con la intención de acercarse a su público de una manera distinta. Antes de su presentación oficial del 3 de octubre en el Teatro Mendoza, organizó una de sus clásicas “juntadas” en la Plaza Independencia, donde cientos de seguidores se reunieron para escucharlo en un formato íntimo y espontáneo.

El encuentro, pensado como un anticipo de lo que será su show, se transformó en un momento inolvidable cuando una niña de apenas cinco años se acercó al escenario improvisado y le pidió una canción especial. Amadeo, sorprendido y con gesto paternal, la invitó a anunciarla frente a todos. La pequeña tomó el micrófono y pidió “Libre soy”, el clásico de Frozen. El artista, conmovido por la inocencia del pedido, aceptó de inmediato y cantó junto a ella, generando una escena cargada de ternura que emocionó a los presentes.

La imagen de Amadeo compartiendo micrófono con la niña se convirtió en el símbolo de la jornada. No fue solo un recital improvisado, sino un gesto que trascendió lo artístico y reforzó la conexión con su público. La espontaneidad del momento, la complicidad entre ambos y la emoción colectiva hicieron que la juntada se viralizara rápidamente en redes sociales.

El mini show en la plaza funcionó como un adelanto de lo que promete su presentación oficial en Mendoza. Allí, Amadeo presentará su nuevo single “Mil Disparos”, adelanto de su cuarto álbum de estudio, y repasará los temas más destacados de su carrera. Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb, con sectores agotados en la preventa inicial, lo que confirma la expectativa que genera su regreso a la provincia.

Más allá de la promoción, lo sucedido en la Plaza Independencia dejó una huella imborrable. El propio artista compartió en sus redes sociales el tierno momento y se llenó de comentarios positivos tanto para el cantante como para la ternura de la niña.