Andrea Rincón habló de su pasado con Lionel Messi y sorprendió con una confesión

La actriz recordó un episodio íntimo con el futbolista ocurrido hace más de una década y aseguró que fue en una etapa previa a su relación con Antonela Roccuzzo. Sus palabras se viralizaron y generaron debate en redes sociales.

En una charla reciente con Martín Cirio, Andrea Rincón la actriz recordó un encuentro íntimo con Lionel Messi cuando tenía 24 años y lo definió como parte de otra etapa de su vida. “Fue en otra vida”, expresó, dejando en claro que se trataba de un recuerdo lejano.

Rincón relató que tras ese episodio, el futbolista convirtió un gol al día siguiente. “Yo le dije: ‘traigo suerte’. Al otro día hizo un gol”, comentó entre risas, en un tono descontracturado que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Consciente de la repercusión que sus palabras podían tener, la actriz aclaró que en ese momento Messi no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo. “No estaba con Antonela. Lo sé porque me habían llamado muchos periodistas. No mentí y no miento”, aseguró, intentando despejar cualquier polémica sobre la familia del jugador.

El relato se dio en un contexto distendido, fiel al estilo frontal de Rincón. “Me van a dar por todos lados”, anticipó, sabiendo que sus declaraciones iban a generar debate en el ámbito mediático.

El supuesto encuentro habría ocurrido entre 2008 y 2009, cuando Messi brillaba en el Barcelona y Rincón recién comenzaba a hacerse conocida tras su participación en Gran Hermano. La actriz recordó la anécdota con humor, pero también con la certeza de que iba a despertar curiosidad.

Más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que Andrea Rincón logró reabrir una historia que parecía olvidada.