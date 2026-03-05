Somos Vendimia Streams: conocé al Reina de Santa Rosa que sueña con crear un vino con identidad local

Malena Agustina Demateis fue elegida Reina Departamental de Santa Rosa 2026. Con 23 años y formación en Enología, la joven sueña con crear un vino que represente la identidad de su tierra y llevar el nombre del departamento a lo más alto de la Vendimia 2026.

Malena Agustina Demateis, Reina del departamento de Santa Rosa, pasó por el ciclo de Somos Vendimia Streams y contó un poco de su vida, su pasión por la enología, la producción de vinos y el sueño de llevar la corona nacional otra vez para su departamento.

La joven de 23 años fue elegida Reina Departamental de la Vendimia con 88 votos durante la celebración titulada “Vigías del origen”.

La flamante soberana representó al Club Social y Deportivo California del Este y se convirtió en la embajadora cultural del departamento para el nuevo ciclo vendimial. Oriunda del distrito La Dormida, Demateis también se destaca por su vínculo con el mundo del vino: recientemente se graduó de la Licenciatura en Enología, una carrera que marcó su vocación y sus proyectos a futuro.

Una reina con formación en el mundo del vino

La nueva Reina de Santa Rosa 2026 no solo está ligada a la Vendimia desde lo cultural, sino también desde lo profesional. Su formación como enóloga la llevó a desarrollar una mirada técnica sobre la industria vitivinícola y a proyectar su propio aporte al sector.

Entre sus sueños aparece uno en particular: crear un vino que represente la identidad de su lugar de origen.

“Me gustaría elaborar un vino que lleve la identidad de mi tierra”, expresó la joven, que busca combinar su rol como soberana vendimial con su pasión por la vitivinicultura mendocina.

Durante su etapa universitaria viajó durante años desde Santa Rosa hasta el Gran Mendoza para cursar, trayectos de hasta dos horas que combinaba con el estudio en el transporte público. Esa constancia fue clave para completar su formación académica.

Criada en una comunidad pequeña donde, según cuenta, “todos se conocen”, la joven destaca la cercanía y el sentido de pertenencia que caracteriza a Santa Rosa. Ese vínculo con su lugar de origen es, justamente, uno de los valores que busca representar durante su reinado en Vendimia 2026.

El sueño de la corona nacional

Con tres reinas nacionales en su historia, Estela San Sebastián en 1986, Flor Destéfanis en 2010 y Natalia Sánchez en 2022, Santa Rosa tiene una fuerte tradición dentro de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Demateis reconoce que ese antecedente es una motivación y una inspiración para su camino vendimial. Mientras se prepara para vivir los eventos centrales de la fiesta máxima de los mendocinos, mantiene intacto el deseo de representar a su departamento en el escenario mayor.

Mirá el programa completo