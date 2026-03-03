Somo Vendimia Streams: “la cosificación existe, pero no por el rol en sí”, conoce a la Reina de Tunuyán

En la previa de la Vendimia 2026, Agustina Giacomelli, Reina de Tunuyán, reflexionó sobre las críticas al sistema vendimial, habló de la cosificación y presentó su proyecto “Sembrando Bienestar”, enfocado en la salud mental en Mendoza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya se vive con intensidad en Mendoza y cada candidata comienza a mostrar no solo su historia, sino también su postura frente a los debates que rodean a la celebración más emblemática de la provincia. En ese contexto, Agustina Giacomelli, actual Reina de Tunuyán, habló en El Nueve Streams sobre las críticas al sistema vendimial, la cosificación y su proyecto social enfocado en la salud mental.

Luego de que su fiesta “VendimIA en el Tiempo” se postergara por la lluvia, Agustina Giocomellí fue elegida por 55 votos con la Reina de la Vendimia de Tunuyán 2026 en una noche cargada de artistas, música, abrazos y una hinchada que la apoyo en todo momento.

“Representamos cultura, no solo una imagen”

Estudiante avanzada de Psicología, Agustina asegura que el rol de Reina de la Vendimia implica una responsabilidad mucho más amplia que una foto o un desfile. “Hay un trabajo enorme detrás: proyectos, actividades sociales, acompañamiento a instituciones. Eso muchas veces no se ve”, explicó.

Desde su formación académica, también analizó el fenómeno de los comentarios agresivos en redes sociales: “El odio habla más de quien lo emite que de quien lo recibe. Entre nosotras tenemos que ser fuertes y no darles lugar a quienes buscan dañar. Lamentablemente, esos comentarios llegan por eso es mejor no verlos”.

Frente a las críticas que cuestionan la vigencia del certamen, sostuvo que existe cierto desconocimiento sobre la tarea que realizan las candidatas. “Se habla desde afuera. Hay un equipo muy grande detrás de cada reina y un compromiso real con el departamento”, afirmó.

La joven tunuyanina dejó una definición que resume su mirada: “La cosificación existe, pero no por el rol en sí”. Para Giacomelli, el problema no radica en la figura de la reina como embajadora cultural y social, sino en la interpretación social que muchas veces reduce el trabajo a una cuestión estética.

Proyecto “Sembrando Bienestar”: salud mental en cada rincón

Uno de los ejes centrales de su candidatura es el proyecto “Sembrando Bienestar”, una iniciativa orientada a visibilizar la salud mental en Mendoza a través de carpas comunitarias y espacios itinerantes en distintos puntos de Tunuyán y, si es posible, en toda la provincia.

La propuesta busca abordar temáticas como depresión, ansiedad, ludopatía, educación sexual y acompañamiento a adultos mayores, con un enfoque comunitario. “La idea es escuchar primero a la comunidad y trabajar según sus necesidades. La salud mental cada vez tiene más espacio, pero siempre se puede mejorar”, señaló.

Giacomelli remarcó que hoy el acceso a tratamientos psicológicos se ha vuelto complejo y, en muchos casos, un privilegio. Por eso apuesta a generar instancias de orientación y prevención abiertas a toda la población.

La Vendimia no es un tema nuevo en su entorno. Agustina tiene antecedentes familiares en la fiesta mayor de los mendocinos: dos tías representaron a Tunuyán, y una de ellas, Noemí Sebastianelli, fue Reina Nacional de la Vendimia en 1973.

“Siempre fue un mundo que estuvo presente en mi familia. Se dio el momento justo para animarme: estoy terminando la carrera y sentí que era ahora o nunca”, contó.

Instalada en el Gran Mendoza por sus estudios, comparte departamento con sus hermanos mientras sus padres permanecen en Tunuyán.

Con la Vendimia 2026 a la vuelta de la esquina, Giacomelli reconoce que la ilusión en Tunuyán es grande. Sabe que no es sencillo competir con departamentos del Gran Mendoza, pero apuesta al trabajo realizado y al acompañamiento de su equipo.

“Estamos todos muy ilusionados. Más allá del resultado, quiero disfrutar la experiencia y representar de la mejor manera posible a mi departamento”, afirmó.

