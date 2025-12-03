Historias con Marca: Luis Zambonini, el empresario que trajo McDonald’s a Mendoza

En una nueva entrega de Historias con Marca, el empresario Luis Zambonini, socio de Arcos Mendocinos, revela el detrás de escena de cómo llegó a liderar la expansión de McDonald’s en Mendoza y San Juan, su paso de proveedor a socio estratégico y el rol clave que cumple la marca en la formación de jóvenes para su primer empleo.

En esta edición de Historias con Marca, el protagonista es Luis Zambonini, socio de Arcos Mendocinos, la empresa que opera McDonald’s en Mendoza y San Juan. Aunque nació en Buenos Aires, hace más de 25 años decidió instalarse definitivamente en la provincia, seducido por el clima, la naturaleza y el equilibrio perfecto entre una ciudad activa y una escala amigable para hacer negocios.

Su conexión con McDonald’s no comenzó como franquiciado, sino como parte de una empresa proveedora de condimentos y alimentos que trabajaba con marcas líderes. Desde ese mundo técnico —él es licenciado en la industria de alimentos— empezó a enamorarse de los procesos, la innovación y la lógica empresarial.

De proveedor a socio: el camino menos pensado

Zambonini recuerda que supo de la búsqueda de socios para expandir la marca en el interior del país. McDonald’s buscaba personas físicas, no empresas, dispuestas a invertir y liderar mercados clave para Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y Mendoza.

Tras postularse, atravesó un extenso proceso de selección que incluyó entrevistas, evaluaciones y tres días de trabajo real en el histórico local de la calle Florida, uno de los que más vendía en el mundo en ese momento. No fue un simulacro: debió operar estaciones, interactuar con entrenadores y responder en el momento a jefes de distintas áreas.

Luego vendría casi un año de capacitación, la visita a la “Universidad de la Hamburguesa” en Chicago y finalmente la firma de un contrato por 25 años. “Era extraño firmar algo a tan largo plazo en Argentina, pero entendí que el compromiso era parte del ADN de la marca”, contó.

Hoy: 10 locales, 800 empleados y un semillero de talento joven

Hoy, McDonald’s emplea a unas 800 personas entre los 10 locales de Mendoza y San Juan, la mayoría jóvenes que acceden a su primer empleo formal. Zambonini asegura que la empresa es un enorme formador de habilidades: iniciativa, trabajo en equipo, comunicación y responsabilidad.

Dueños de restaurantes de Mendoza suelen destacar que los chicos que pasaron por McDonald’s se destacan en cualquier cocina o salón. Para él, esa es una de las mayores satisfacciones: “Sabemos que muchos vienen por su primer trabajo, pero se llevan herramientas para poder desenvolverse en un trabajo posterior”. Además, agregó que se incentiva a que los chicos continúen con sus estudies y actividades sociales a la par del trabajo.

Aunque McDonald’s tiene estándares globales estrictos, Zambonini subraya que su rol es “agregar valor” y no limitarse a ejecutar lo que baja la compañía. En recursos humanos, marketing o lanzamientos locales, él y su equipo siempre buscan diferenciarse, conectar con el consumidor mendocino y pensar acciones relevantes para la región.

Como mentor en Endeavor y Junior Achievement, su experiencia en procesos es una referencia para emprendedores que buscan profesionalizarse. Explica que muchas veces una pyme o startup necesita aplicar la lógica de una gran empresa incluso antes de crecer: medir, estandarizar, sistematizar y desarrollar cultura.

Su vida fuera del negocio: restaurantes, bodegas y un vino propio

Zambonini es un apasionado de la gastronomía y la enología. Se define como un turista más en Mendoza: recorre bodegas, prueba nuevos restaurantes y disfruta de la cultura local. Con cuatro amigos, incluso comenzó a elaborar su propio vino, un proyecto que mezcla hobby con espíritu emprendedor.

También incorporó un ejercicio personal para ordenar prioridades: listar todas sus actividades, medir tiempo, dinero y satisfacción, y depurar lo que ya no aporta sentido. “Es una forma de dejar espacio a nuevas ideas”, asegura.

A diez años, se ve dedicando más tiempo a mentorear emprendedores, transmitiendo su experiencia y, quizá, animándose a escribir. Cree que Mendoza tiene un enorme potencial en la industria del conocimiento, especialmente si logra integrar tecnología y sectores tradicionales.

Nos acompaña en este ciclo Martin Co: martinco.com.ar